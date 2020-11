Als „grüner Beton“ werden diejenigen exotischen Pflanzen gern betitelt, die der hiesigen Fauna und Flora keinerlei Nutzen bringen. Dagegen stemmt sich der Nabu Bretten seit 20 Jahren: Jährlich bringt er autochthone Gehölze unters Volk, also ortstypische, auch schon mal in großen Mengen in Neubaugebiete. Am Samstag wechselten auf dem Bauhof Gemeine Felsenbirnen, Berberitzen oder Besen-Ginster bei der Aktion im Rahmen der Lokalen Agenda 21 den Besitzer.

Nabu-Mitglieder hatten 2.400 Pflanzen abholbereit gerichtet, darunter auch Hochstämme, Rosensorten oder neben Schlehen, Aroniabeeren oder Wolligem Schneeball auch Heckenpflanzen wie Rotbuche oder Liguster. Die 15 Helfer hatten sie, auch mit Hilfe von Bauhofleiter Stefan Lipps, am Freitag vorbereitet und aufgereiht. Das erwies sich als nützlich, war doch einiges los, bis 160 Bestellungen abgeholt waren.