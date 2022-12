Rückkehr zu einem lieb gewonnenen Brauch: An Heiligabend ziehen der Brettener Oberbürgermeister und die Gemeinderäte in die Brettener Altenheime und Seniorenresidenzen, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen.

Wenn „Stille Nacht“ von Joseph Mohr erklingt, wenn der Brettener Oberbürgermeister, Martin Wolff (Freie Wähler) und die Gemeinderäte in den Brettener Altenheimen und Seniorenresidenzen umherziehen, dann ist Weihnachten.

Kerstin Teichmann, Leiterin der Sozialen Betreuung des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) „Am Saalbach“, betonte, dass mit diesem traditionellen Besuch die besinnliche Weihnachtszeit beginne.

Im vergangenen Jahr wurde im Freien gesungen

In Begleitung von Posaunen und Trompeten stimmten Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Brettener Rathauses am Vormittag des „Heiligen Abends“ klassische Weihnachtslieder an. „Alle Jahre wieder“, „Süßer die Glocken nie klingen“, „Stille Nacht“ und „O du Fröhliche“ standen auf dem Liedblatt.

Über diesen Jahresabschluss mit musikalischen Beiträgen und Gedichtvorträgen freute sich auch Wolff, denn diese Tradition musste in den letzten beiden Jahren pandemiebedingt ausfallen oder konnte nur eingeschränkt arrangiert werden. So fand im letzten Jahr das gemeinsame weihnachtliche Singen im Freien statt, umso größer war die Freude der Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter in diesem Jahr, die Botschaft der Weihnacht in der geschmückten Aula der Seniorenresidenz zu genießen.

Tradition besteht seit fast 40 Jahren

„Seit über 37 Jahren besteht diese Tradition, die von Uli Lange mit der Weihnachtspäckchen-Aktion unter dem damaligen Oberbürgermeister Paul Metzger eingeführt wurde“, erzählte Bürgermeister, Michael Nöltner (CDU), der mit seiner Trompete das Weihnachtssingen musikalisch begleitete.

Die Weihnachtspäckchen-Aktion von Uli Lange, dem Initiator des „Festivals der guten Taten“, unterstützte auch in diesem Jahr zahlreiche Herzensprojekte in der Region. Zwar konnte Lange die Päckchen nicht persönlich vor Ort verteilen, doch die Seniorinnen und Senioren freuten sich über eine kleine Überraschung.

Im Neibsheimer Altenheim „Haus Schönblick“ startete das Weihnachtssingen, ehe die Gäste neben der ASB-Seniorenresidenz auch andere Heime und Domizile in der Brettener Kernstadt besuchten. Die Seniorinnen und Senioren des „Dr.-Alfred-Neff-Seniorendomizils“ waren mit Liedheften ausgestattet und sangen mit großer Begeisterung mit. Bernd Neuschl gab auch im evangelischen Altenheim „Im Brückle“ dirigierend den Takt vor und rezitierte klassische Weihnachtsgedichte.

Auch Weihnachtsgedichte wurden rezitiert

Das Gedicht von Theodor Storm „Von drauß‘ vom Walde komme ich her“ begeisterte sichtlich das Publikum. Auch Oberbürgermeister Wolff sorgte mit dem Gedicht „Über Engel, die durch die Straßen gehen…“ für besinnliche Stimmung. Wolff würdigte in einer kurzen Ansprache die soziale Arbeit und dankte dem Pflegepersonal, das auch über die Feiertage im Dienst sei.

Es sei gut zu wissen, dass es den älteren Menschen in Bretten gut gehe. Wolff schloss mit folgenden Worten ab: „Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr, viel Gesundheit, Hoffnung und Zuversicht“.