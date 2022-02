Brettener Ortsverein des Sozialverbands VdK kämpft für mehr soziale Gerechtigkeit

Ob hilfreiche Tipps oder handfester juristischer Rat: Der Brettener Ortsverein im Sozialverband VdK kooperiert mit Rechtsanwälten für Sozialrecht, mit Rentenberatern und dem Pflegestützpunkt. Das dreiköpfige Team Ehrenamtlicher in Bretten hat kaum genug Kapazitäten und die Pandemie macht’s nicht leichter.

Doch wie Wolfgang Leucht sagt, verfolgen er, Ronald Schmidt und Manfred Hambsch ihr Ziel: soziale Gerechtigkeit. Und so tun sie, was sie können, um bei der Anerkennung einer Behinderung oder beim Clinch mit der Krankenkasse zu helfen.

An diesem Donnerstag hält Leucht Sprechstunde. Es herrscht Betrieb. Ein Mann in den Dreißigern holt Broschüren ab. Er hat Fragen zur Einstufung in Pflegegrade. Leucht rät ihm, zur Sprechstunde zu kommen, bevor er das Formular absendet.

Ein Mittfünfziger tritt aus dem Aufzug. Seine Lunge pfeift. Dann erzählt er, er habe einen GdB von 80 Prozent. GdB steht für Grad der Behinderung. Eine Heraufstufung auf 100 habe das Regierungspräsidium Stuttgart abgelehnt, da er sich noch selbst im Bett umdrehen und die Arme über den Kopf heben könne.

VdK: Solidargemeinschaft mit politischem Einfluss Solidargemeinschaft: Der VdK zählt mit 2,1 Millionen Mitgliedern zu den größten Sozialverbänden in Deutschland. Er hilft bei Fragen zu Rente, Arbeitsunfällen, Pflegestufen oder bei Erwerbsminderung oder Behinderung und anderem. Mit seiner Größe wird er in der Politik gehört und nimmt Einfluss auf Gesetzgebungsprozesse. Über 16 Millionen Euro erstritten: In Baden-Württemberg hat der VdK rund 224.000 Mitglieder. In rund 12.000 Widerspruchs- und Klageverfahren hat er 2021 über 16 Millionen Euro im Land erstritten. Als Mitglied kann man rechtliche Beratung sofort in Anspruch nehmen. Für Kinder und Partner gilt ein vergünstigter Mitgliedsbeitrag. Mehr: www.vdk.de/bawue/pages/aktuelles/presse/83911/vdk-jahresstastistik2021_ueber_16_millionen_euro_erstritten Der VdK-Ortsverein Bretten: Das Büro ist in der Bahnhofstraße 13/1, der Eingang an der Gebäudeseite. Ein Fahrstuhl führt zum 1. Stock. Sprechstunden sind am Dienstag von 9.30 bis 11.30 und am Donnerstag von 17.30 bis 19.30 Uhr nach telefonischer Anmeldung: (0 72 52)4 29 35; erreichbar ist das Büro auch per Email an: vdk-bretten@t-online.de

Seine Begleiterin schimpft: „Er hat Lungenventile bekommen wegen seiner COPD.“ Die chronisch-entzündliche Lungenerkrankung erschwert das Atmen zunehmend. Sie wollen sich nicht vorstellen, was geschähe, sollte er an Corona erkranken. Er stellt sein mobiles Sauerstoffgerät auf die Stufen. Er erhofft sich Hilfe beim Antrag auf volle Erwerbsminderung. Aber erst heißt es warten.

Schwer erkrankte Erzieherin sucht Hilfe beim VdK Bretten

Eine Erzieherin ist dran. Vor einem Jahr traf sie ein Multiple Sklerose-Schub richtig schwer. Ihr rechtes Bein macht nicht mehr mit. Sie kann nur noch 500 Meter am Stück gehen. „Ich kann den Kindern nicht flott genug folgen.“ Die 58-Jährige ist seit 35 Jahren in demselben Kindergarten tätig. „Was, wenn ich nicht schnell genug bin und ein Kind vors Auto läuft oder wenn eins vom Baum fällt?“ Es falle ihr schwer, die Kolleginnen „gerade jetzt im Stich zu lassen, wo Corona alles noch schwerer macht“. Manchmal sei eine Erzieherin mit 19 Kindern allein.

Dann wurde ihr Antrag auf volle Erwerbsminderung abgelehnt. „Drei Stunden soll ich noch arbeiten können.“ Sie lässt die Hände in den Schoß fallen. Auch in drei Stunden kann ein Kind im falschen Moment entwischen. Man sieht ihr an, dass sich da viel Wut in ihre Traurigkeit mischt.

Schmarotzer schicke ich weg Wolfgang Leucht, zweiter Vorsitzender des VdK-Ortsvereins Bretten

Als sie später Leuchts Büro verlässt, sieht sie beruhigter aus. Sie haben einen Widerspruch verfasst. Leucht hat sie bestärkt: Die Verantwortung für die Kinder wiege zu schwer. Er gibt das Anliegen an die VdK-Juristen nach Karlsruhe weiter. Leucht lüftet sein Büro.

Bei sozialrechtlichen Fragen verweist VdK Bretten an andere Stellen

Er schlafe seit zwei Wochen so schlecht, berichtet ein 50-Jähriger. Sein Arbeitgeber lasse seit kurzem die Raucher drinnen qualmen. Er sieht seine Gesundheit gefährdet. „Ich muss täglich mehrfach durch die Rauchschwaden gehen“, sagt er. Ob der Chef wegen Corona eine Grüppchenbildung draußen vermeiden will? Er sprach ihn darauf an. „Da hat er so getan, als wisse er gar nicht, dass die Kollegen in der Halle rauchen.“

Da es sich um eine arbeitsrechtliche Fragestellung handle, rät Leucht dem 50-Jährigen, sich auch bei der Gewerkschaft zu erkundigen.

Leucht: „Bei anderen als sozialrechtlichen Fragen verweisen wir weiter.“ Das verlange die Seriosität. Und er erkenne, wenn ihm einer was vorschwindle. „Schmarotzer schicke ich weg.“ Er schließt das Fenster.

Eine 61-Jährige berichtet, die Rentenversicherung habe ihr trotz 45 Arbeitsjahren geschrieben, sie habe das Rentenalter nicht erreicht. „Der medizinische Dienst hat mich gar nicht angesehen. Wie können die mich anhand von Papier beurteilen?“ Sie hat fast zwei Jahrzehnte in Webereien gearbeitet. Beim nächsten Arbeitgeber war es leichter, doch die Arthrose blieb - in Knien, Schultern, Fingergelenken. Nach 72 Monaten Krankschreibung lief das Krankengeld aus. Ihre Erwerbsminderungsrente wurde nicht aufgestockt. Darum ist sie heute beim VdK.

Leucht sagt später, er rate stets dazu, Anträge auf eine Änderung der Erwerbsminderungsrente immer neu zu begründen, etwa mit einem ärztlichen Attest über das Fortschreiten der Krankheit. Auch bezüglich Pflegebedürftigkeit gebe es viel Aufklärungsbedarf. Aber das wäre eine eigene Geschichte.