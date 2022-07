Brettener Paare heiraten vielleicht schon bald im alten Rinderstall

Bisher können sich Heiratswillige in Bretten nur im Alten Rathaus das Ja-Wort geben. Als Alternative war einige Zeit der Pfeiferturm im Gespräch. Das ist nicht die einzige Idee.

Heiraten im Rinderstall oder im Melkstand: Genau das ist vielleicht schon bald in Bretten möglich. Fernab der Amtsstube sollen sich Paare künftig im Gut Schwarzerdhof standesamtlich das Ja-Wort geben können.

Nach Kuh oder Milch riecht es dort aber schon lange nicht mehr. Vielmehr sind die Räume blitzblank und mit Parkettboden und Kronleuchter ausgestattet. Eigentümer Baron Philipp von Papius und seine Frau Marianca haben den Plänen der Stadt bereits zugestimmt. Jetzt muss nur noch der Gemeinderat Ja sagen.

„Ausgefallene Örtlichkeiten werden immer beliebter“, sagt Bürgermeister Michael Nöltner (CDU) im Gespräch mit den Brettener Nachrichten. Regelmäßig würden ihn die Menschen danach fragen.

Ein Grund ist, dass viele Paare nicht mehr in der Kirche heiraten. Braukleid und Anzug tragen sie aber trotzdem. Und sie wünschen sich einen ähnlich würdigen Rahmen wie im Gotteshaus. „Der ist im Gut Schwarzerdhof gegeben“, sagt Nöltner.

Brettener Gemeinderat muss Möglichkeiten für Hochzeiten beschließen

Damit überhaupt irgendwo Hochzeiten möglich sind, muss der Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss fassen. Nach Worten des Bürgermeisters soll das Thema am 26. Juli bei der letzten Sitzung vor der Sommerpause auf der Tagesordnung stehen.

Die Trauungen sollen dann in sämtlichen Räumen auf Gut Schwarzerdhof und auch im Garten möglich sein. Das gibt Baron Papius bekannt. „Wir selbst haben dazu aber bis jetzt noch kein Konzept erarbeitet. Hierzu müssen wir uns erst Gedanken machen.“

Laut Nöltner erfüllt das Gut alle Voraussetzungen an einen Trauungsort. Neben bereits erwähntem würdigen Rahmen braucht es demnach nur noch Tisch und Stühle, auch für die Gäste, und Toiletten. Und natürlich einen Standesbeamten. Dieser darf übrigens nur auf dem Gebiet der eigenen Stadt trauen. Der Brettener Beamte kann also nicht etwa in Oberderdingen oder Gondelsheim tätig werden.

Gut Schwarzerdhof gehört Baron Papius. Was bedeutet, dass die Paare den Raum oder Innenhof mieten müssten. Was wiederum den Preis im Vergleich mit dem Alten Rathaus in die Höhe treibt. „Nur wie viel das sein soll, haben wir noch nicht ausbaldowert“, sagt Nöltner.

Pfeiferturm als Trauungsort kam wegen Brandschutz ins Stocken

Als weiterer Trauungsort war einige Zeit der Pfeiferturm im Gespräch. Wegen der Brandschutzauflagen ist das Vorhaben damals ins Stocken geraten. „Aber wir sind nach wie vor daran interessiert“, gibt Nöltner bekannt. „Wenn das klappen sollte, ist es eine besondere Örtlichkeit.“

Aus Platzgründen wären dort oben allerdings nur kleine Trauungen möglich. Außerdem ist der Turm naturgemäß nicht barrierefrei. „Man muss schon kräftig Treppen steigen“, sagt Nöltner. „Und das kann nicht jeder.“

Burg, Gewölbekeller oder grüne Wiese: In einigen Gemeinden rund um Bretten heiraten Paare längst nicht mehr nur im Rathaus. Auf der Ravensburg etwa wählen Heiratswillige zwischen Rittersaal, Palais und Trauwiese. Diese Möglichkeit lockt immer wieder auch Paare von außerhalb an. Das teilt Manuela Kräter für die Gemeinde Sulzfeld mit. „Die Eheschließenden sind jedes Mal von der Lokalität begeistert.“

Zusätzlich zur Amtsstube traut die Kürnbacher Standesbeamtin auf Wunsch im Rathausinnenhof mit kleinem Gewölbekeller. Seit fünf Jahren nutzen die Einwohner diese Möglichkeit. „Besonders der Innenhof ist in den Sommermonaten gefragt“, sagt Bürgermeister Armin Ebhard (parteilos).

Ganz neu bietet Zaisenhausen jetzt Trauungen auf dem Dorfplatz an. Ein Paar hat das laut Daniela Schäfer vom Meldeamt inzwischen ausprobiert. „Die Resonanz war sehr gut“, schreibt sie. Weitere Anmeldungen und Anfragen seien schon da.

Keine Auswahl haben dagegen angehende Eheleute in Gondelsheim. Wie Sophia Mannherz für die Gemeinde mitteilt, ist das einzige gewidmete Trauzimmer der Bürgersaal im Rathaus. Pläne für andere Orte gebe es derzeit nicht.