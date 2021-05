Der Stellvertretende Vorsitzende der Brettener Nabu-Gruppe wohnt natürlich nicht auf den obersten Etagen des Pfeiferturms. Doch er schaut regelmäßig nach den gefiederten Bewohnern unter dem Dach des Brettener Wahrzeichens.

Das Dach wurde bei der Renovierung des Pfeiferturms im Jahr 2009 neu aufgebaut. Direkt hinter den Turmfenstern errichteten Mitglieder der Brettener Nabu-Gruppe fünf Brutkästen. Dort bieten sie vier Dohlen- und einem Turmfalkenpaar selten gewordene Brutmöglichkeiten. Und die will Fritz mit seiner kleinen Leiter kontrollieren.

Die Leiter brauche er, um das Schloss an der Speicherluke zu öffnen, erklärt er. Erst dann kann er in die kleine Turmstube steigen und einen Blick in die Brutkästen werfen. „Super, das Turmfalkenpaar brütet!“ freut er sich nach einem vorsichtigen Blick in den ersten Brutkasten. Dort liegen fünf rotbraun gesprenkelte Eier. „Von den Dohlen-Brutkästen ist derzeit allerdings nur einer belegt“, wundert er sich kurz darauf. Noch vor zwei Wochen hätten in mehreren Kästen weiße Dohleneier gelegen.