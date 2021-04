Beginn des Wechselunterrichts

Brettener Schulen bekommen weniger Tests als geplant

Am 19. April beginnen auch die Schulen in Bretten und den Umlandgemeinden mit dem Wechselunterricht – sofern die Inzidenzen im Landkreis nicht die 200 überschreiten. Was Schüler und Eltern jetzt wissen müssen.