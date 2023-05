Brettener Sozialkaufhaus für Bedürftige bekommt neue Spender

Ein gutes Dutzend Kunden kann der Verein Herzensprojekt an jedem Öffnungstag im Sozialkaufhaus im Brettener Stadtteil Gölshausen begrüßen. Unterstützt wird das Projekt auch von anderen Vereinen und Unternehmen aus der Region.

Seit etwas mehr als einem Monat gibt es im Brettener Stadtteil Gölshausen das soziale Warenhaus des Vereins Herzensprojekt Obdachlosenhilfe. Einmal pro Woche hat der Laden geöffnet. Nach den ersten Öffnungstagen zeichnet sich ab: Das Projekt ist ein Erfolg. „Den Regalen sieht man es noch nicht an, aber es kommt gut was weg“, berichtet Vorsitzender Daniel Walter.

Wir können viel weggeben und es kommt gleichzeitig aber auch viel nach. Daniel Walter, Vorsitzender Verein Herzensprojekt

Ein gutes Dutzend Kunden könnten Vereinsmitglieder an jedem Öffnungstag im Laden begrüßen. Bei den Einsätzen des Vereins, die immer am Wochenende stattfinden, könne man viele Waren aus dem Sozialkaufhaus an Bedürftige auf der Straße weitergeben.

Durch eine anhaltend hohe Spendenbereitschaft könne der Verein zudem die Lagerbestände halten. „Wir können viel weggeben und es kommt gleichzeitig aber auch viel nach. Das erlaubt es uns großzügig zu sein. Und so herrscht auch kein akuter Mangel“, sagt Walter.

Mittelalterverein spendet 500 Euro

Das Herzensprojekt erhalte dabei neben Sach- nun auch Geldspenden. So beispielsweise vom Mittelalterverein „Fahrendes Volk – Zigeyner“. Die Mitglieder der Gruppe, die auf dem Peter-und-Paul-Fest als Bettler, Vertriebene und Tagelöhner auftreten, übergaben ihre Spende in Höhe von 500 Euro jetzt an die Obdachlosenhilfe.

„Wir wurden durch die Berichterstattung zur Eröffnung des Warenhaus auf den Verein aufmerksam und haben uns dann in einer Vereinssitzung darüber beraten, wie wir bei dieser Sache helfen könnten“, erklärt Harry Brenneisen, Mitglied der „Zigeyner“.

Der Mittelalterverein habe es sich zur Aufgabe gemacht, den jährlich hauptsächlich beim Festumzug erbettelten Obolus verschiedenen gemeinnützigen Zwecken innerhalb der Melanchthonstadt zugutekommen zu lassen. Der Beschluss zur Spende sei deswegen einstimmig gefallen.

Die Spendenbereitschaft ist Wahnsinn! Silke Müller, stellvertretende Vorsitzende des Herzensprojekts Obdachlosenhilfe

„Als fahrendes Volk repräsentieren wir auf dem Peter-und-Paul-Fest eben jene Gruppe, die ja auch heute noch am Rande der Gesellschaft lebt. Deswegen lag es nahe, die Obdachlosenhilfe zu unterstützen“, meint Brenneisen.

Zusammen mit seiner Familie, sowie Vereinsmitglied und Stadträtin Isabel Pfeil stattete Brenneisen dem Warenhaus einen Besuch ab. Als Repräsentanten der „Zigeyner“ durfte die spätmittelalterliche Gewandung natürlich nicht fehlen.

Unternehmen aus Bretten und der Region unterstützen Herzensprojekt

„Die Spendenbereitschaft ist Wahnsinn! Wir freuen uns natürlich über diese große Geldspende, die den Bedürftigen hier in Bretten zu Gute kommen wird“, sagt Silke Müller, stellvertretende Vorsitzende des Herzensprojekts Obdachlosenhilfe.

Unterstützung erhält der Verein aber auch von Seite anderer gemeinnütziger Organisationen, beispielsweise dem Arbeiter-Samariter-Bund und mittlerweile von mehr als zwölf Unternehmen aus Bretten und der Region.

„Wir sind auch in Zukunft auf Spenden angewiesen, um unsere Arbeit fortsetzen zu können“, so Müller. Aktuell fehle es im Warenhaus etwa an Speiseölen, Konserven und haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln.