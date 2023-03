Brettener Förster beschreibt die Lage des Stadtwaldes als ernst

Beispielsweise zurückhaltende Durchforstungen an Südrändern und schwache Durchforstung in noch geschlossenen Beständen, damit keine Sonne eindringt. Bei Neupflanzungen verwenden wir vor allem heimische Baumarten, die bislang die Trockenheit am besten überstanden haben, wie bei Laubholz die Traubeneiche und unter Nadelholz die Douglasie. An ausländischen Baumarten wird derzeit über die forstliche Versuchsanstalt Freiburg mit Probeanbauten geforscht. Bis geeignete Sorten gefunden und zugelassen sind, werden noch Jahre in Versuchsstadien vergehen.