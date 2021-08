Friedrich Hölderlin erfüllt das Klischee zwischen Genie und Wahnsinn. Gerade ein Brettener Psychotherapeut sieht aber schon in Hölderlins Zeit in Maulbronn andere Kräfte am Werk.

Hölderlin auf der Couch. Der Gedanke liegt nahe, wenn sich ein Psychotherapeut wie Manfred Gessat mit dem deutschen Dichter beschäftigt, der sein halbes Leben als attestierter Geisteskranker in einem Turm zugebracht hat.

In dem Band „Pindars Flug und Klopstocks Größe“, erschienen beim Brettener Verlag Lindemanns, erzählt Gessat ausgehend von Hölderlins Aufenthalt in Maulbronn die Geschichte eines Menschen, in dessen Leben eine „Lücke“ klafft, die er mit der Kunst zu schließen hofft. Noch zweieinhalb Jahrhunderte nach dem Tod des genialischen Dichters bleibt es ein Rätsel, ob der Wahnsinn sein Scheitern oder seinen Erfolg bezeugt.

„Wenn man sich eingängig mit Hölderlin beschäftigt, kommt man an einen Punkt, an dem man sich fragt: Geht es hier um Hölderlin oder um mich?“, sagt Gessat. Der Brettener Psychotherapeut entdeckt die Parallele zum Lauffener Dichter in der „Lücke in seinem Leben“.