Brettener Tierärztin gibt Tipps gegen Hitzeschaden bei Haustieren

Das ist von Tier zu Tier unterschiedlich. Hunde hecheln vermehrt, werden dann unruhig, rastlos und nervös. Die Zunge und die Schleimhäute färben sich dunkelrot. Am Ende steht der Hitzschlag. Doch es gibt Tiere, die hier deutlich schneller unter hohen Temperaturen leiden. Gerade Kleintiere sind massiv gefährdet. Meerschweinchen, Kaninchen und Hamster werden häufig in relativ kleinen Gehegen gehalten. Diese können sich dann gerade in der Sonne schnell erhitzen. Hier sind regelmäßige Belüftung und ein Standort im Schatten wichtig.