Brettener Tiernahrungs-Hersteller Deuerer nimmt 800.000 Euro teure Filteranlage gegen Gestank in Betrieb

Die teils unangenehmen Gerüche, die bei der Herstellung von Tiernahrung in der Rinklinger Straße in Bretten entstehen, sollen bald der Vergangenheit angehören.

Regelmäßig erreichen Beschwerden über die Tiernahrung Deuerer GmbH das Brettener Rathaus, das Regierungspräsidium und das Landratsamt. Doch nicht nur Anwohner aus der unmittelbaren Nachbarschaft der Firma, die ihren Produktionsstandort in der Rinklinger Straße hat, monieren eine dauerhafte Geruchsbelästigung.

Quasi im gesamten Kernstadtgebiet ärgern sich die Menschen über die dortigen Fabrik-Ausdünstungen, was auch die vielen Leserzuschriften belegen, die ebenfalls regelmäßig an die Redaktion der Brettener Nachrichten geschickt werden. Es herrscht sprichwörtlich dicke Luft in der Melanchthonstadt.

Filteranlage mit Aktivkohle bindet Gerüche

Doch damit soll ab dem kommenden Monat ein für alle Mal Schluss sein, kündigt Roland Hagner an. „Wir hoffen, dass wir über dieses Thema in Zukunft nicht mehr diskutieren müssen“, betont der Geschäftsführer der Tiernahrung Deuerer GmbH. Denn die Firma von Hans-Jürgen Deuerer sagt der Geruchsbelästigung den Kampf an.