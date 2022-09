Brettener Weinmarkt auf dem Seedamm lockt mit edlen Tropfen

Von diesem Freitag, 23. September, bis Sonntag, 25. September, präsentieren Winzer aus der Region sich und ihre Produkte in der Melanchthonstadt. Beim Brettener Weinmarkt auf dem Seedamm hinter dem Rathaus kommen Freunde des Rebensafts drei Tage lang auf ihre Kosten.

Der Weinmarkt, der diesmal gänzlich ohne Zugangsbeschränkung stattfindet, sei eine Werbeplattform für die Winzer, meint Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) und betont: „Wir haben den Seedamm als Veranstaltungsfläche bewusst gewählt, denn hier haben wir jegliche Optionen. Selbst wenn Corona in Bretten wieder zugeschlagen hätte, hätten wir hier den Weinmarkt durchführen können.“

Brettener Weinmarkt vom 23. bis 25. September

Wie im Vorjahr sind auf dem weitläufigen Seedamm-Areal neben den Ständen der Winzer beziehungsweise der Weingüter, die allesamt in der Region Kraichgau-Stromberg beheimatet sind, gemütliche Sitzecken aufgestellt.

Die edlen Tropfen werden erneut in speziellen Weingläsern mit der Aufschrift „Erlebe Bretten“ ausgeschenkt; ein Glas kostet drei Euro. „Wir haben auch in diesem Jahr eine tolle regionale Auswahl. Da sollte wirklich für jeden Besucher und jede Besucherin etwas dabei sein“, betont OB Wolff.

Verkaufsoffener Sonntag mit Oldtimer-Ausstellung und Kunsthandwerk

Der sogenannte Weinbereich auf dem Seedamm ist am Freitag und Samstag jeweils von 16 bis 23 Uhr geöffnet, am Sonntag von 12 bis 21 Uhr. Der Geschäfte der Brettener Einzelhändler sind samstags bis 16 Uhr geöffnet, der verkaufsoffene Sonntag – organisiert von der Interessengemeinschaft Brettener Innenstadt (IGBI) – geht von 13 bis 18 Uhr über die Bühne.

An diesem Tag werden in der City verschiedene Oldtimer präsentiert, zudem bieten am 25. September rund 25 Kunsthandwerker auf dem Kirchplatz, in der Steingasse und auf dem Alfred-Leicht-Platz handgemachte Unikate und diverse Einzelstücke an.