Bestseller-Autor Bruno Preisendörfer reist in Bretten in Lutherzeit

Das Üben für die Gegenwart. Das Vergangene lässt sich nicht mehr verbessern, nur besser verstehen. Und dieses Verstehen ist handlungsentlastet. Wenn die Vergangenheit so weit zurückliegt, kann man eben nichts mehr für sie tun. Aber man kann das Handeln der Menschen der Vergangenheit analysieren, ohne dabei ein eigenes Handlungsrisiko einzugehen und ohne selbst Entscheidungen treffen zu müssen. Diese erkenntnisfördernde Entlastung ist bei der Auseinandersetzung mit und in der Gegenwart nicht möglich. In der Beschäftigung mit der Vergangenheit lernt man auch, im Guten wie im Bösen, sich über die Gegenwart zu wundern. Ein positives Beispiel: Zu Melanchthons Zeiten schleppten die Mägde das Wasser von den Stadtbrunnen in die Häuser. Heute drehen wir an einem Hahn, und, oh Wunder, es kommt tatsächlich Wasser heraus.