Votemanager als bester Wahlhelfer

So lief der Bundestagswahltag in den Rathäusern in Bretten und um Umgebung

Ohne Komplikationen verlief die Bundestagswahl in den Rathäusern von Bretten und den Umlandgemeinden. Neben den Mitarbeitern der jeweiligen Dienststellen waren am 26. September noch über 550 ehrenamtliche Walhlhelfer in den verschiedenen Wahllokalen im Einsatz.