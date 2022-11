Ich freue mich voll auf dieses Konzert, denn ich spiele einfach unheimlich gern in der Region. Meine Eltern werden da sein und sicher auch einige Freunde und Bekannte. Insofern ist das schon etwas Besonderes, zumal ich vor dem Auftritt bei meiner Familie in Bretten vorbeischauen werde. In Bretten würde ich übrigens auch gern mal wieder spielen, aber irgendwie will das nicht klappen.