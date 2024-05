Sehr enttäuscht war Diedelsheims Ortsvorsteher Martin Kern. Gerade mal zwölf Menschen, darunter lediglich eine Bürgerin und ein Bürger, hatten sich zum Vor-Ort-Gespräch der CDU anlässlich der bevorstehenden Kommunal- und Kreistagswahlen im Dorfgemeinschaftshaus eingefunden.

Ob es am Termin lag oder daran, dass die Diedelsheimer entweder nicht an den Wahlen interessiert oder bereits bestens informiert sind und ihre Entscheidung steht – man weiß es nicht.

„Und dann heißt es wieder, wir würden nichts machen“, sagte Kern. Dabei habe der künftige Ortschaftsrat wichtige Aufgaben vor sich. „Die Sanierung unserer Grundschule steht an. Die wird der Ortschaftsrat aufmerksam begleiten“, nannte Kern als Hauptaufgabe.

Der Bau eines Regenrückhaltebeckens, die Sanierung von Straßen wie etwa der Alten Poststraße, die Parkplatzsituation rund ums Rathaus oder der Anschluss ans Fernwärmenetz sind einige weitere Themen, die den künftigen Rat beschäftigen werden.

In Diedelsheim gibt es einige dringliche Themen

Dazu kommen die Sanierung des Alexanderplatzes sowie der Neubau einer Brücke über die B35. Beides Vorhaben, die für Diedelsheim mehr Verkehr bedeuten könnten. „Da muss großräumig umgeleitet werden“, sagte Kern.

Mit Kern stehen weitere zwölf Kandidatinnen und Kandidaten auf der Wahlliste zum Ortschaftsrat – mit dabei sind drei junge Männer unter 20 Jahren und fünf Frauen. Vier Kandidaten stellen sich gleichzeitig der Wahl zum Gemeinderat der Stadt Bretten, Martin Kern und Jutta Seeger-Leicht stehen auf der CDU-Liste für die Kreistagswahl.

Nicht alle konnten an dem Freitagabend dabei sein, allerdings hätten sich die anwesenden Kandidatinnen und Kandidaten gerne einem breiteren Publikum vorgestellt.

Auch Bürgermeister Michael Nöltner kam nach Diedelsheim

„Im Kreistag werden Themen besprochen und entschieden, die auch uns betreffen, wie etwa die Rechberg-Klinik oder der ÖPNV, die Abfallentsorgung oder die beruflichen Schulen“, sagte Bürgermeister Michael Nöltner, der trotz weiterer Verpflichtungen kurz vorbeigekommen war. Deshalb sei es wichtig, dass die CDU und Bretten in diesem Gremium stark vertreten seien und sich für die Bürgerinnen und Bürger einsetze.

Die CDU wolle nicht nur reden, sondern handeln, fasste Martin Knecht, Fraktionsvorsitzender der CDU im Brettener Rat, das Motto des Wahlkampfes zusammen.

„Auch in Bretten macht sich eine politische Unzufriedenheit breit. Populisten und extreme Versprecher und Versprecherinnen wachsen an den Ränder“, sagte Knecht. Deshalb brauche es eine klare, transparente und verlässliche Linie und damit die CDU als Partei der demokratischen Mitte, so Knecht.

Die nächsten fünf Jahre werden finanziell hart. Martin Knecht

CDU-Fraktionsvorsitzender

Die Arbeit im Gemeinderat sei mit derzeit fünf Fraktionen und drei Einzelpersonen nicht immer leicht, aber über die Jahre habe man Vieles anstoßen, bewegen und mitgestalten können. Zudem müsse man die Rechte aller neun Stadtteile achten und für Ausgewogenheit sorgen.

Natürlich koste es Zeit, sich im Rat zu engagieren, so Knecht, aber seinen Ruhestand meckernd und auf dem Sofa sitzend zu verbringen, sei seine Sache nicht.

Die Arbeit des Gemeinderates werde in den kommenden Jahren nicht leichter. „Die nächsten fünf Jahre werden finanziell hart. Da wird man entscheiden müssen, was man sich noch leisten will und kann, was Pflichtaufgabe und was freiwillige Leistung ist“, sagte Knecht.