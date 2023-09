Mit einem Infostand in der Brettener Fußgängerzone suchten die Lokalpolitiker der CDU am Samstagmittag den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Nachtabschaltung, Nahversorgung und die Gartenschau waren unter anderem die Themen vor Ort.

Hallenbadschließung, fehlende Fahrradwege und verlängerte Bauprojekte: Negative Schlagzeilen über kommunalpolitische Themen dominieren meist die Wahrnehmungen der Brettener Bürgerinnen und Bürger.

Um die negative Stimmung zu mildern, stellte sich die CDU-Fraktion aus Bretten am vergangenen Samstag mit einem Informationsstand in die Fußgängerzone. In einem Informationsflyer informierten sie die Bürgerinnen und Bürger darüber, was unter Mitwirkung der größten Fraktion des Gemeinderates beschlossen wurde.

CDU geht in Bretten mit den Bürgern in den Dialog

„Viele bedauern lediglich, dass in der Stadt zu wenig Fortschritte zu sehen sind“, sagte der Fraktionsvorsitzende, Martin Knecht, denn vieles werde nicht als eine Veränderung wahrgenommen. Spielpunkte und Fahrradständer in der Fußgängerzone, Umrüstung des Brettener Stadtbrunnens mit einem nachhaltigen Umwälzsystem und ein ausgebauter Busverkehr sind auf Initiative der CDU entstanden.

Sicherlich scheitern Vorhaben, denn es müsse abgewogen werden, welche freiwilligen Leistungen durchgeführt und wie umfangreich Pflichtaufgaben umgesetzt werden. „Das Angebot „Sommer im Park“ kostet die Stadt viel Geld, doch Kultur und Bildung dürfen nicht unter den Sparmaßnahmen leiden“, meinte Knecht. „Es trägt zur Gemeinschaft und zum Wohlfühlen in der Stadt bei“, ergänzte Dr. Joachim Leitz.

Das Abschalten der Straßenlaternen bringt 180.000 Euro. Martin Knecht

CDU

Wie die Stadt Schulden abbauen kann und für Unternehmen in Zukunft attraktiver wird, ist ein weiteres Thema der Kommunalpolitiker. „Wir suchen das Gespräch mit den Brettenern, um ihre Anliegen aufzunehmen“, sagte die Stadträtin, Isabell Pfeil.

Themen wie das Abschalten der Straßenlaternen um Mitternacht und die Planung der Gartenschau werden oft angesprochen. „Das Abschalten der Straßenlaternen bringt 180.000 Euro. Mit diesem Geld kann die Finanzierung der LED-Laternen nach und nach ausgebaut werden“, erklärte Knecht. Nach Auskunft der Polizei nehmen Unfälle und Kriminalität ohne die nächtliche Beleuchtung nicht zu.

Personalmangel und Grundversorgung vor Ort sind weitere Themen in Bretten

Die Gemeindeverwaltung beklagt sich über schlecht qualifizierte Bewerbende und eine geringe Nachfrage. Um Mitarbeitende zu finden, müsse sich in den unteren Tarifgruppen etwas Grundsätzliches ändern. „Ich habe selbst als Rektor erlebt, wie sich das Arbeitspensum einer Schulsekretärin in den letzten zehn Jahren dramatisch verändert hat, und mit diesen stark gestiegenen Anforderungen ist dieser Berufszweig unterbezahlt“. Übertarifliche Leistungen, rasche Aufstiegsmöglichkeiten und flexible Einstiegsmöglichkeiten könnten dieses Problem beseitigen.

„Viele Menschen in den Stadtteilen vermissen einen Laden für die Grundversorgung vor Ort“, erzählte der Landtagsabgeordnete, Ansgar Mayr. Mit dem Inhaber des Tante-M-Ladens und Betreiber des Nahkaufs, Jörn Lauber, hat er über die Planung weiterer Tante-M-Läden gesprochen. „In Neibsheim wird im kommenden Jahr ein Tante-M-Laden eröffnet. Der Tante-M-Laden ist an jedem Wochentag, auch sonntags, geöffnet, da kein Verkaufspersonal benötigt wird“, berichtete der Landtagsabgeordnete.