Corona-Alltag in Bretten: Wie Jugendliche die Pandemie erleben

Homeschooling, Kontaktbeschränkungen und Sportverbot im Verein: Wegen Corona hatten auch Jugendliche in Bretten mit harten Einschnitten im Alltag zu kämpfen. Wie erleben sie die Pandemie bislang?

Die Corona-Pandemie war und ist vor allem für Kinder und Jugendliche keine einfache Zeit. Über längere Zeiträume konnten sie nicht zur Schule gehen, das Homeschooling stellte gerade schwächere Schülerinnen und Schüler vor zusätzliche Herausforderungen. Außerdem brachen für lange Zeit nahezu alle sozialen Kontakte und Freizeitaktivitäten in Vereinen und Gruppen weg.

Die Badischen Neuesten Nachrichten haben sich einmal an Orten umgesehen, an denen sich Jugendliche gerne treffen, und nachgefragt, wie sie durch die Pandemie gekommen sind. Wie geht es der Brettener Jugend jetzt?

Der Trend scheint klar zu sein: Mehr Heranwachsende klagen durch die Corona-Pandemie über psychosomatische Beschwerden wie Einschlafprobleme oder Kopfschmerzen. In den letzten Monaten gab es hierzu zahlreiche Fachberichte zur psychischen Gesundheit und Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie.

In der jüngsten COPSY-Studie (Corona und Psyche), die unter anderem vom Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde, zeigte sich beispielsweise, dass sich mehr als 41 Prozent der Kinder und Jugendlichen niedergeschlagen fühlen. Vor der Pandemie gaben das gerade einmal ein Viertel aller Befragten an. Außerdem äußerten 57 Prozent, dass sie reizbarer geworden seien.

Corona-Homeschooling kam unterschiedlich gut an

Brettener Jugendliche können das offenbar gut nachvollziehen. „Ich hätte das nicht für möglich gehalten, aber ich habe mich irgendwann richtig mies gefühlt, als die Schule so lange zu war“, erklärt der 16 Jahre alte Sebastian. Er habe nach einiger Zeit nicht mehr gewusst, was er mit seinem Tag anfangen solle.

Das Homeschooling sei zumindest an seiner Realschule eine Katastrophe gewesen. „Ich habe es gehasst. Die Lehrer haben uns mit Aufgaben zugemüllt. Denen war es irgendwie egal, ob wir aus denen überhaupt was lernen. Auf Nachfragen wurde praktisch nie reagiert“, erzählt Sebastian, der in Ruit lebt.

Seine Freundin Maja hat da an ihrer Schule andere Erfahrungen gemacht. „Bei mir war das völlig anders. Am Anfang war es schwierig, aber relativ schnell gab es dann Unterricht nach Plan und das war auch völlig okay“, berichtet die 15-Jährige.

Zusammen mit Sebastian und ihrem restlichen Freundeskreis traf sie sich dann schon während der Lockdowns häufiger in Bretten. Es sei ein bitter notwendiger Ausgleich gewesen. „Wenn man mal eine halbe Stunde ein bisschen zusammen rumgehangen ist, geht es einem immer besser“, meinen die Freunde, die sich während der Pandemie häufig am Brettener Bahnhof trafen. Dort habe man zwar nie viel machen können, aber miteinander zu reden sei ohnehin wichtiger gewesen.

Auf dem Brettener Skaterplatz kehrt wieder mehr Normalität ein

Auf dem Brettener Skaterplatz beim Fußballplatz des VfB Bretten treffen sich die Jugendlichen mittlerweile wieder besonders gerne. So auch die beiden Brettener Sascha und Tim, die mittlerweile 18 Jahre alt sind.

„Als Corona noch so ein richtig großes Ding war, wurde hier wegen den Kontaktbeschränkungen oft vom Ordnungsamt kontrolliert“, erklären die beiden. Deswegen seien sie da nicht so oft zum Skaten vorbeigekommen. Jetzt gehe das wieder ohne Probleme.

„Skaten ist einfach nice. Man kann sich immer verbessern. Es fordert einen heraus“, meint Sascha, der den Sport als guten Ausgleich sieht. Sie sind gerade ganz zufrieden, wie alles für sie laufe. Die Schule sei jetzt ja bald kein Thema mehr. „Das mit Corona ist ja jetzt hoffentlich auch bald ganz vorbei“, sagt Tim. Dann werde es bestimmt allen besser gehen.