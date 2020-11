Restaurants, Gaststätten und Speiselokale sind im November geschlossen. Doch etliche Gastronomen auch in Bretten bieten, um während des Lockdowns zumindest ein bisschen Umsatz zu generieren, Essen zum Abholen an. Das hat jedoch zur Folge, dass die Menge an Verpackungsmüll stetig wächst. Schließlich werden die Mahlzeiten in aller Regel in sogenannten Menüboxen ausgegeben.

Allerdings hat jeder Kunde, für den das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielt, die Möglichkeit, der Umwelt etwas Gutes zu tun. Es ist nämlich gestattet, dass man eigenes Geschirr oder eigene Transportbehältnisse mitbringt, wenn man sein bestelltes Gericht abholt. In solchen Fällen tragen die Kunden jedoch die Verantwortung für die Sauberkeit, für das Material und die Eignung ihrer gewählten Behältnisse. Bei einem Kaffee-to-go-Becher kann die Servicekraft beispielsweise das Befüllen verweigern, wenn der Becher des Kunden schmutzig ist.

Allgemein ist es so, dass in den vergangenen Monaten die Menge an Verpackungsmüll deutlich zugenommen hat. Nach Angaben des Umweltbundesamtes beträgt die Menge an Verpackungsabfällen mittlerweile pro Kopf jährlich rund 227,5 Kilo – Tendenz weiter steigend. bin