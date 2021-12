Corona-Impfaktion in der Büchiger Bürgerwaldhalle wird gut angenommen

Die Stadtverwaltung Bretten hat in Kooperation mit der Ortsverwaltung Büchig am Montag eine weitere Corona-Impfaktion organisiert. Dabei waren hauptsächlich Booster-Impfungen gefragt, aber auch bislang Ungeimpfte suchten den Weg nach Büchig.

Der Ortschaftsrat Büchig bot in Kooperation mit der Praxis Seewald aus Bretten in der Büchiger Bürgerwaldhalle Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit dem Impfstoff von Moderna an. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr hatten sich dabei 432 Impfwillige einen Impftermin gesichert.

„Wir sind froh, dass das Angebot so gut angenommen wird“, meint Ortsvorsteher Uve Vollers, der mit dafür verantwortlich ist, dass es auch in Büchig eine Impfaktion gibt. „Ich habe Herrn Seewald, der hier heute impft, bei meiner eigenen Impfung in Dürrenbüchig kennengelernt. Da kam dann der Gedanke, dass er und sein Praxisteam doch auch in Büchig Impfen könnten“, berichtet Vollers. Zusammen mit der Stadt Bretten sei die Organisation dann schnell und ohne größere Probleme abgelaufen, was vor allem den Mediziner Peter Seewald freut.

„Das Hauptproblem in dieser Pandemie war von Anfang an fehlerhafte Organisation und Kommunikation. Bei dieser Impfaktion können wir wohl davon sprechen, dass das ein gutes Beispiel dafür ist, wie gearbeitet werden müsste“, so Seewald. Der Mediziner setzt an diesem Tag sein elfköpfiges Praxisteam ein. Der Personalaufwand lohnt sich: Es gibt praktisch keine Wartezeiten für die meisten Impfwilligen. Die meisten Impflinge erhalten ihre Spritze bereits nach fünf Minuten.

Überwiegend Booster-Impfungen bei Impfaktion in Bretten-Büchig

„Die Mehrzahl, schätzungsweise 90 Prozent der Personen, ist für eine Booster-Impfung hier“, sagt Seewald. Ortsvorsteher Vollers merkt an, dass zwar die Mehrheit der Personen, die am Montag zur Büchiger Bürgerwaldhalle kommen, aus dem Brettener Umland kämen, es aber auch einige gebe, die von anderen Städten und Gemeinden den Weg nach Büchig gefunden hätten. So beispielsweise eine Heidelsheimerin, die lieber anonym bleiben möchte und sich am Montagnachmittag zum ersten Mal impfen lässt.

„Es bleibt einem ja nichts anderes übrig. Zu Weihnachten hat mich keiner aus der Familie eingeladen und bei der Arbeit muss man immer häufiger diese Tests vorlegen“, meint die Frau. Sie habe sich die ganze Zeit gegen eine Impfung gesträubt, weil sie nicht an die Wirksamkeit dieser Stoffe glaube. „Das ist alles Geldmacherei. Aber das darf man ja nicht sagen, sonst wird man gleich als Feind dargestellt“, so die Heidelsheimerin.

Philipp Weiß aus Bretten hat nur wenig Verständnis für diese Ansichten. „Da vertraue ich auf die Wissenschaft und meine eigenen Erfahrungen. In meiner Familie sind alle geimpft und umgekommen ist noch keiner“, sagt Weiß.