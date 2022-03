Impflinge springen kurzfristig ab

Nachfrage eingebrochen: In Bretten landet Corona-Impfstoff manchmal auch in der Tonne

In Spitzenzeiten waren es in seiner Praxis Hunderte Corona-Impfungen je Woche, momentan sind es rund 40. Damit ist der Brettener Hausarzt Wolfgang Stütz nicht allein. Und so landet Impfstoff manchmal in der Tonne.