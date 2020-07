Corona-Infektion in Brettener Kindergarten

In einer Mitteilung der Stadt heißt es, die Information sei am Freitagabend bekannt geworden. Demnach habe sich ein Kind an dem städtischen Kindergarten mit Covid-19 infiziert. Die insgesamt 25 Kinder der betroffenen Gruppe sollen nun bis zum 11. August in häuslicher Quarantäne bleiben. Die Familien seien bereits informiert.

Der Leiter des Ordnungsamtes, Simon Bolg, erklärte: „Eine komplette Schließung des Kindergartens ist nach jetzigem Stand nicht notwendig, da sich die Einrichtung vorbildlich an die vorgegebenen Abstands- und Hygienemaßnahmen gehalten hat und eine Durchmischung der Gruppen derzeit ausgeschlossen werden kann.”

In der kommenden Woche sollen Tests der betroffenen Kinder und Mitarbeiter erfolgen. Die Stadt kündigte an, über weitere Entwicklungen informieren zu wollen.