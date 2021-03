Corona-Infektion und Personalmangel: Arzt muss Praxis in Bretten schließen

Martin Pricken schließt seine Praxis in Bretten-Diedelsheim. Zwei seiner Mitarbeiterinnen waren in die neue Praxis gewechselt, die im März in Diedelsheim eröffnet hat. Deren Betreiber weisen Abwerbe-Vorwürfe zurück.

Wenn Martin Pricken über die vergangenen Wochen und Monate spricht, sagt er: „Es ist, als wäre ich in einem Albtraum gefangen.“ Zwei der drei Angestellten in seiner Hausarztpraxis in Bretten-Diedelsheim hatten gekündigt und waren in die neue Praxis gewechselt, die im März in Diedelsheim eröffnet hat.

Jetzt muss der 64-Jährige seine Praxis laut eigener Aussage wegen Personalmangels aufgeben. An diesem Mittwoch, 31. März, ist sein letzter Arbeitstag.

Wie konnte es dazu kommen? Die Geschichte hat zwei Seiten. Die eine Seite ist die von Pricken. Die andere ist die seiner beiden früheren Angestellten und ihrem neuen Arbeitgeber.