Die Corona-Kontaktbeschränkungen werden über Weihnachten etwas gelockert. In Bretten obliegt es der Polizei, zu kontrollieren, ob sich auch alle Bürger an die geltenden Vorgaben halten. Sollte man hierbei Verstöße feststellen, werde man selbstverständlich aktiv, sagt Revierleiter Bernhard Brenner.

An der Treppenstufe zur Haustür ist Schluss

Wegen Corona wird Weihnachten in diesem Jahr gänzlich anders verlaufen als in der Vergangenheit. Auf diese Tatsache konnte man sich gedanklich schon seit einigen Tagen einstellen. So sind im evangelischen Kirchenbezirk Bretten-Bruchsal mittlerweile sämtliche Gottesdienste abgesagt, bei den Katholiken finden – wenn überhaupt – nur vereinzelt Christmessen statt.

Der größte Unterschied gegenüber den Vorjahren für Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage betrifft jedoch den privaten Bereich. Denn aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen wird es 2020 vielen Familien nicht möglich sein, das Fest der Geburt Jesu Christi im liebgewonnen Kreis zu feiern.

Vom 24. bis 26. Dezember wird die geltende Regel, wonach im privaten Raum maximal fünf Personen ab 14 Jahren aus höchstens zwei Hausständen zusammenkommen dürfen, bekanntlich etwas gelockert.