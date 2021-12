„Festival der guten Taten“: Trotz Corona gibt es wieder eine Päckchen-Aktion

Auch im zweiten Corona-Winter hat Uli Lange, der Initiator des „Festivals der guten Taten“, in der Vorweihnachtszeit wieder vielen Menschen eine Freude gemacht. Im Rahmen der traditionellen Päckchen-Aktion gingen über 1.100 Päckchen an Alten- und Pflegeheime in der Region.

Auch im zweiten Corona-Winter lässt sich Uli Lange nicht davon abhalten, seine Päckchen in der Vorweihnachtszeit zu verteilen.

„Wenn wir das irgendwann mal nicht mehr können, wäre das ein sehr großer Verlust“, sagt der „Festival der guten Taten“-Initiator.

Doch wie schon 2020 kann Lange den Menschen die Päckchen nicht direkt vor Ort geben.

1.100 Päckchen gehen an Alten- und Pflegeeinrichtungen

Der Inhalt sowie das Verpackungsmaterial für mehr als 1.100 Päckchen lagerte erneut in Langes Keller und Garage. Geliefert wurden die unzähligen Kartons und Kisten zu Wochenbeginn.

Dort holten Mitarbeiter der Altenheime, deren Bewohner mit der Päckchen-Aktion eine ganz besondere Freude gemacht wird, diese Kisten im Lauf der Woche mit dem Auto ab.

Die Päckchen wurden dann in den verschiedenen Alten- und Pflegeeinrichtungen fertig verpackt und anschließend an die Bewohner verteilt. „Es ist schön zu sehen, dass die Aktion auch auf diesem Weg funktioniert“, betont Lange.

Hochwertige Hygiene- und Pflegeartikel

In Bretten wurden unzählige Päckchen, die erneut hochwertige Hygiene- und Pflegeartikel enthalten, im Evangelischen Altenheim, im Alfred Neff Seniorendomizil der AWO, in der ASB-Seniorenresidenz am Saalbach sowie im Haus Schönblick im Stadtteil Neibsheim verteilt.

Weitere Päckchen gingen an die Altenheime in Oberderdingen, Sulzfeld, Kürnbach und Gondelsheim. Zudem wurden in der Region noch Päckchen an die Altenheime in Kirrlach und Kraichtal.

2022 soll die Aktion wieder in Präsenz stattfinden

„Mit dieser Aktion machen wir wieder vielen Menschen eine Freude“, sagt Lange. Die alljährliche Päckchen-Aktion sei eine Herzensangelegenheit und zeige, dass das „Festival der guten Taten“ noch lebe, so der Impresario.

Für 2022 hat Lange einen Wunsch: Neben den Aktivitäten im Rahmen des „Festivals der guten Taten“ soll auch die Päckchen-Aktion im kommenden Jahr möglichst wieder in Präsenz über die Bühne gehen.

Lange würde dann zu gern wieder die entsprechenden Alten- und Pflegeeinrichtungen persönlich aufsuchen und die Päckchen überbringen.