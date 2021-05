Corona-Teststation in der Brettener City lockt mehr Besucher in die Fußgängerzone

Die zusätzliche Corona-Schnellteststation in der Brettener City hat bei ihrer Premiere gleich ihren Zweck erfüllt. Am vergangenen Samstag sind augenscheinlich mehr Gäste und Besucher in die Melanchthonstadt gekommen, als an den vorherigen Wochenenden.

Der Testlauf war erfolgreich, die Fortsetzung für den kommenden Samstag ist bereits beschlossen: Die erstmals eingerichtete zusätzliche Corona-Teststation im Herzen der Brettener City hat am Samstag augenscheinlich mehr Gäste und Besucher in die Melanchthonstadt gelockt als an den vorherigen Wochenenden und damit ihren Zweck erfüllt.

118 Menschen haben sich am Samstag zwischen 9 Uhr und 12 Uhr im Vortragssaal der Volkshochschule (VHS) auf das Coronavirus testen lassen und haben danach direkt mit dem Bummeln begonnen. Das kam auch bei den Einzelhändlern gut an, die daneben vor allem die Rückkehr zu „Click&Meet“ zum Wochenstart begrüßen.

Die gute Resonanz zeige, dass man mit dem Angebot einer zusätzlichen Teststation genau richtig liege und dass dieses auch gut angenommen werde, sagt Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler). Er betont, dass man im großen VHS-Saal wohl bald unter Vollauslastung testen werde, sollte sich die Aktion wie erhofft herumsprechen.

Bis zu 200 Tests seien in den drei Stunden möglich, fügen der OB und Bürgermeister Michael Nöltner (CDU) hinzu. An kommenden Samstag ist die Teststation bei der VHS erneut geöffnet, daneben stehen laut Wolff in der Melanchthon-Apotheke noch weitere 200 Tests parat.

„Am letzten Samstag war deutlich mehr los in der Innenstadt als an den Samstagen zuvor. Die zusätzliche Teststation hier in der Fußgängerzone direkt am Marktplatz ist eine super Idee, die sollte auf jeden Fall beibehalten werden“, versichert Brettens Kult-Gastronom Zeljko Uzelac. Der Inhaber des „Kiosk am Markt“ hatte das rege Treiben auf dem Wochenmarkt am Samstag direkt vor seinem Laden bestens im Blick. „Die Leute haben sich gefreut, dass sie sich hier direkt vor Ort ganz unkompliziert testen lassen können“, berichtet Uzelac.

Seit Wochenbeginn ist wieder „Click&Meet“ erlaubt

Auch Astrid Doppler lobt das zusätzliche Testangebot in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihrem Geschäft. Die Inhaberin von Regifine Schuhe hat am Samstag jedenfalls ein deutlich größeres Besucheraufkommen in der Fußgängerzone ausgemacht, es seien mehr Leute als an den Wochenenden davor an den Schaufenstern stehen geblieben. Ärgerlich sei nur gewesen, dass am Samstag letztmals nur „Click&Collect“ möglich war.

„Insofern hat uns Einzelhändlern das nicht allzu viel gebracht. Aber das wird jetzt sicherlich besser“, meint Doppler, die große Hoffnung in „Click&Meet“ - seit Montag ist Einkaufen mit Termin wieder erlaubt - setzt: „Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.“ Nun werde es Zeit, dass bald auch die Gastronomie wieder öffnen darf, so Doppler.

Wie beim Schuhkauf wollen die Kunden auch beim Kleidershoppen die Ware im jeweiligen Geschäft anprobieren, auch die fachliche Beratung vor Ort sei stark nachgefragt, sagt derweil Heike Böhm. Insofern sei es toll, das „Click&Meet“ jetzt endlich wieder möglich ist. „Ich hoffe, dass wir im Landkreis mit der Inzidenz bald unter 100 kommen, und die Kunden dann wieder ohne aktuellen Corona-Schnelltest einkaufen gehen können“, erläutert die Inhaberin des Modegeschäfts Formvollendet. Bis es so weit sei, wäre es gut, wenn zumindest an den beiden Wochenmarkttagen - also mittwochs und samstags - die zusätzliche Teststation in der City eingerichtet bleibt, so Böhm.