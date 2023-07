Am Samstag ist in einem Brettener Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

In Bretten brennt es in einem Wohngebäude in der Pforzheimerstraße. Das meldet die Polizei in einer Eilmeldung. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei der Dachstuhl komplett zerstört.

Brandursache ist offenbar ein technischer Defekt. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten sind noch im Gange.