Schön wäre es, wenn es solche Ausfälle nicht gäbe. Doch wenn man ein so großes Netzgebiet versorgt, ist man vor solchen Schäden nicht gefeit. Wir tun natürlich alles dafür, dass so etwas nicht passiert. Der Super-Gau wäre, wenn das Netz des Vorversorgers, also der Netze BW, wegbrechen würde. Dann gingen in Bretten mit einem Schlag die Lichter aus. Und wir könnten hier in Bretten wenig tun. Eine Stufe darunter könnten Ausfälle in unserem Netz passieren. Doch die sind in der Regel lokal begrenzt und meist schnell behebbar.