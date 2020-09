Knapp 50 E-Ladestellen in und um Bretten

Das Brettener E-Ladenetz scheint besser zu sein als sein Ruf

Es sind 16 Ladestellen in Bretten und 33 im weiteren Umland: Der Ruf hinkt der Dichte des E-Ladenetzes hinterher, so scheint es in der Region. Doch anzutreffen ist an den E-Ladesäulen selten jemand.