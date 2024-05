Auch an Christ Himmelfahrt veranstalten Vereine in und um Bretten wieder Vatertagsfeste. Die BNN geben eine Übersicht, wo man diesmal am 9. Mai einkehren kann.

Nicht nur am 1. Mai finden rund um Bretten diverse Wald- und Wiesenfeste statt. Auch an Christi Himmelfahrt richten Vereine etliche Feste und Events aus, die für Ausflügler willkommene Anlaufstellen für eine zünftige Einkehr sind. Denn ob alleine oder in der Gruppe, ob gemeinsam mit Freunden, Bekannten oder mit der Familie – am Vatertag sind, genau wie am Maifeiertag, traditionell viele Menschen unterwegs.

Hier findet man einige Feste und Tipps, wo man an diesem Donnerstag, 9. Mai, während der geplanten Vatertagswanderung einen Zwischenstopp einlegen und sich – meist von Musik umrahmt – entsprechend stärken kann. Wie schon zum Start in den Wonnemonat scheint es der Wettergott auch am Vatertag mit Veranstaltern und Ausflüglern gleichermaßen gut zu meinen, denn es sind Temperaturen um die 21 Grad und immer wieder Sonnenschein vorhergesagt.

Aufgeführt sind in der folgenden Übersicht allerdings nur die Veranstaltungen, die im Vorfeld an die Brettener BNN-Redaktion gemeldet wurden.

Bretten

Im Brettener Stadtteil Neibsheim richtet der Männergesangverein (MGV) „Liederkranz“ auf dem Neuflizer Platz in der Ortsmitte sein Vatertagsfest aus. Der Festbetrieb beginnt um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. „Für Speis und Trank ist den ganzen Tag gesorgt“, teilt Irene Braun für den MGV „Liederkranz“ mit. Außerdem bietet der Verein Kaffee und einen Kuchenverkauf an.

Kürnbach

Eine Stunde später, also um 11 Uhr, startet das Vatertagsfest des Musikvereins Kürnbach (MVK), das wieder im Hof des Musikerheimes (Sonnengraben 8) stattfindet. „Für musikalische Unterhaltung sowie das leibliche Wohl ist bestens gesorgt“, schreibt Heike Rieschl in der offiziellen Festankündigung des Vereins. Der MVK weist zudem darauf hin, dass „ausreichend Sitzplätze im Festzelt vorhanden“ sind, falls entgegen der Vorhersage „die Wetterbedingungen nicht ganz optimal sein“ sollten. Man lade „alle Radler, Wanderer und Blasmusikliebhaber ein, mit uns den Vatertag zu feiern“, so Rieschl weiter und man freue sich auf zahlreiche Besucher.

Musikalisch gestaltet wird der Festreigen an Christi Himmelfahrt vom Musikverein Mühlbach (12 Uhr bis 14 Uhr) und von der Feuerwehrkapelle Sulzfeld (14.30 Uhr bis 16.30 Uhr), bevor die Aktiven des MVK dann ab 17 Uhr selbst zu den Instrumenten greifen.

Oberderdingen

Nach dem Fest zum Start in den Wonnemonat Mai veranstaltet der Musikverein Oberderdingen (MVO) auf dem Derdinger Horn auch am Vatertag offiziell ab 10.30 Uhr sein traditionelles Hornfest. Angeboten werden am 9. Mai neben Bier und Wein unter anderem Grillwürste, Steaks, vegetarische Burger sowie Kaffee und Kuchen. Für die musikalische Umrahmung sorgen der Musikverein Ölbronn (10.15 Uhr bis 12.15 Uhr), die MVO-Jugendkapelle (12.30 Uhr bis 13 Uhr), der Musikverein Zaisenhausen (13.15 Uhr bis 15.15 Uhr) und die Stadtkapelle Bretten (15.30 Uhr bis 17.30 Uhr).

Ab 11 Uhr gibt es, wie schon am 1. Mai, wieder stündlich einen kostenlosen Shuttle-Service. Vom Marktplatz über die Rote-Tor-Straße und das Stadion des SV Oberderdingen fährt ein Kleinbus und bringt die Gäste hinauf aufs Derdinger Horn.

Auch im Stadtteil Flehingen findet an Christi Himmelfahrt eine Veranstaltung statt. Der Musikverein Flehingen richtet ab 11 Uhr den „Musikantenbahnhof“ aus. Bei gutem Wetter gibt es, so teilt es der Verein mit, vor dem und im Flehinger Bahnhof „musikalischen Ausnahmezustand“. Neben kühlen Getränken gibt es „köstliches Mittagessen und Snacks“ sowie Kaffee und hausgemachte Kuchen.

Den musikalischen Reigen eröffnet um 11.30 Uhr der Musikverein Gölshausen, danach spielen noch der Musikverein Mühlbach (ab 13.45 Uhr), das Jugendorchester Flehingen/Zaisenhausen (ab 16 Uhr) sowie zum Festausklang ab 17 Uhr der gastgebende Musikverein Flehingen.

Knittlingen

Auf dem Blanc Hof (Weinbergweg 1) in Kleinvillars geht am 9. Mai ab 11 Uhr das Vatertagsfest des Reit- und Fahrvereins (RFV) Knittlingen-Kleinvillars über die Bühne. Der Verein teilt mit, dass für das „kulinarische Wohl“ der Gäste „bestens gesorgt“ sei. Im Angebot sind demnach unter anderem Gyros und Pommes sowie Würste und Steaks, auch werden Kaffee und Kuchen angeboten. Für die kleinen Festbesucher bietet die Jugendabteilung wieder Ponyreiten an.