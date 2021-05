Das Kloster Maulbronn zieht auch während der Corona-Pandemie die Besucher an

Maulbronn. Obwohl das Kloster Maulbronn seit Mitte April wieder geschlossen ist, lockt das Unesco-Weltkulturerbe gerade an den Wochenenden viele Besucher aus dem ganzen Ländle an. Das wird beim Blick auf den Parkplatz deutlich, wo am dritten Mai-Sonntag unter anderem Autos mit Karlsruher, Heilbronner, Heidelberger, Stuttgarter und Vaihinger Kennzeichen stehen.

Die Leute schätzen einfach das tolle Ambiente des Klosterhofs. Petra Mohr, Klosterverwaltung Maulbronn

„Es freut uns, dass das Kloster nach wie vor ein beliebtes Ausflugsziel ist – obwohl die Monumente gerade geschlossen sind und man nicht in die Gebäude hinein kann“, erklärt Petra Mohr, die stellvertretende Leiterin der Klosterverwaltung, und betont: „Die Leute schätzen einfach das tolle Ambiente des Klosterhofs.“