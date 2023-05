Musikprogramm, Anfahrt, Verpflegung

Das muss man für einen Besuch beim „Kultival“ in Gölshausen wissen

Am Pfingstwochenende geht bei der Grillhütte in Bretten-Gölshausen wieder das vom Kult-Verein veranstaltete „Kultival“ über die Bühne. An den drei Festivaltagen treten jeweils zwei Bands auf – und das alles „umsonst und draußen“.