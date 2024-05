Am 18. Mai geht es los

Wassertemperatur, Öffnungszeiten, Cannabis: Das muss man zur Freibadsaison in der Badewelt Bretten wissen

An Pfingsten kommen Wasserratten und Schwimmer auf ihre Kosten. Denn wie geplant startet am Pfingstsamstag, 18. Mai, die Freibadsaison in der Badewelt Bretten. Am ersten Wochenende ist auch das Hallenbad geöffnet.