Die Arbeitsbedingungen an den Maschinen sind vor allen Dingen im Sommer extrem, da es in der Produktion in Rinklingen keine Klimaanlage gibt. Etliche Schichtführer und Abteilungsleiter sind menschlich nicht kompetent, sodass Konflikte vorprogrammiert sind. Fortbildungen und Weiterbildungen für MitarbeiterInnen gibt es so gut wie keine. Bei Konflikten am Arbeitsplatz herrscht das Recht des Stärkeren. Es ist eine Art Basta-Politik, nichts wird hinterfragt und verändert. Es erfolgt danach entweder die Kündigung oder von heute auf morgen die Versetzung an einen anderen Arbeitsplatz. Es gibt aus meiner Sicht keine klare Struktur in der Firma, die den Beschäftigten, ob Leiharbeitnehmern- oder Festangestellten, aufzeigt, wo im Konfliktfall kompetente Ansprechpartner sind. Jeder Beschäftigte muss damit rechnen, selbst in die Schusslinie zu geraten.