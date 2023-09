Der Kreuzlesverein in Büchig pflegt Wegkreuze und Bildstöcke

Wer durch Büchigs Feld und Flur spaziert, kommt an vielen Stellen an Wegkreuzen und Bildstöcken vorbei, was auf die Jahrhunderte lange katholischen Prägung des Ortes zurückzuführen ist. Besonders auffallend: Alle Kleindenkmale – so der Sammelbegriff – sind sehr gut erhalten und deren Umfeld ist äußerst sorgfältig gepflegt.

Viele Kleindenkmale in Büchig sind gut erhalten

Das kommt nicht von ungefähr, denn in Büchig gibt es einen eigenen Förderkreis zur Erhaltung der Kleindenkmale. Dieser Förderverein beging am Sonntag sein 20-jähriges Bestehen. Dies wurde zum Anlass für einen Spaziergang zur Feldkapelle Goldenes Kreuz genutzt.

Rund 60 Personen, Vereinsmitglieder und weitere Interessierte, versammelten sich bei bestem Spätsommerwetter vor der Kirche in Büchig und machten sich zu einem kleinen Spaziergang auf. Ganz vorne: Gründungsmitglied des Vereins und mittlerweile dessen Vorsitzender, Markus Veit. „Die Initiative für den Verein geht auf den ehemaligen Bürgermeister der einst selbstständigen Gemeinde Büchig und späteren Ortsvorsteher Martin Judt zurück“, erzählt Veit.

Ziel des in Büchig Kreuzlesverein genannten Fördervereins ist die dauerhafte Pflege und Erhaltung der auf Gemarkung Büchig stehenden Wegkreuze, Bildstöcke sowie anderer baulicher Kleindenkmale, so die Satzung des Vereins.

„Wir haben 26 Kleindenkmale gelistet, für deren Pflege und Erhalt wir uns einsetzen“, erläutert Veit. Tatsächlich befinden sich die Objekte aber nicht im Besitz des Vereins, sondern gehören Privatpersonen oder der Gemeinde.

„Jedes Denkmal hat einen Paten, der sich um ein bestimmtes Denkmal kümmert“, beschreibt Schriftführerin Elisabeth Raupp die Aufgabenverteilung. „Dies bedeutet, dass der Pate auch für die Bepflanzung und das Umfeld des Denkmals verantwortlich ist.“

Stehen größere Restaurierungen an, unterstützt der Verein finanziell. Markus Veit

Vereinsvorsitzender

Was im Sommer durchaus auch regelmäßiges Gießen der Pflanzen beinhaltet. Die laufenden Kosten trägt dabei der jeweilige Pate selbst. „Stehen größere Restaurierungen an, unterstützt der Verein finanziell“, erläutert Veit. Sollte sich für ein Kleindenkmal niemand zuständig erklären, übernehme der Verein die Ausführung der Baumaßnahmen selbst.

„Die Feldkapelle Goldenes Kreuz wird zum Beispiel von Monika Vollers betreut“, ergänzt Raupp. Diese Feldkapelle war Ziel des heutigen Spaziergangs. Dort angekommen, wurden die Pilgerer von einer Abordnung des Musikvereins Büchig musikalisch begrüßt. Für die Bequemlichkeit der Spaziergänger hatte Gründungsmitglied Hubert Braun schnell noch ein paar Bierbänke mit Polstern am Wegesrand aufgestellt. „Damit es unsere älteren Mitglieder etwas angenehmer haben“, so Braun.

Markus Veit erinnerte an den Werdegang dieses Denkmals. Über einem einfachen hölzernen Feldkreuz ließ der damalige Ortsgeistliche und Büchiger Ehrenbürger Pfarrer Bartholomäus Kempf 1925 eine Backsteinkapelle errichten, die bereits mehrfach saniert und erweitert wurde.

Auffallend ist heute der goldene Korpus des gekreuzigten Jesus und das goldene Kreuz auf dem Türmchen über dem Rundbogen. Markus Veit dankte allen Vereinsmitgliedern für ihre ehrenamtliche Tätigkeit und besonders der Malerfirma Rinderspacher, die in diesem Jahr die Feldkapelle innen frisch geweißelt habe.

Pfarrer Wolfgang Streicher übernahm den geistlichen Part, sprach einige Worte und erteilte den kirchlichen Segen. Nach mehreren gemeinsam gesungenen Liedern, machte sich die Schar wieder auf den Rückweg zur Kirche. Am Wegesrand konnten dabei einige weitere, bestens gepflegte Kleindenkmale bewundert werden.

Alte Büchiger Kirche dient als Wohnsitz und Atelier

Und weil es zum Thema Denkmal einfach so gut passte, hatte der in Büchig lebende Künstler Benedikt Forster an diesem Nachmittag sein Wohnhaus mit Atelier für Besucher geöffnet – ein ganz besonderes Domizil. Vor genau 40 Jahren kaufte Forster die alte Büchiger Kirche und nutzt sie seither als Wohnsitz mit integriertem Atelier. Wohnen und arbeiten in einem Kirchengebäude, eine rundum spannende Geschichte.

Vor allem die älteren Büchiger, die die Kirche noch in ihrer ursprünglichen Nutzung kannten, waren von dieser seltenen Gelegenheit mehr als angetan.

Zum Abschluss des Tages hatte der Förderverein ein deftiges Vesper im Gemeindesaal der neuen Kirche vorbereitet. Bei Leberwurstbrot, Schwartenmagen und Käse saßen die Vereinsmitglieder und Freunde beisammen und konnten bei einer Präsentation die Aktionen der vergangenen Jahre Revue passieren lassen.