Mehrere Videokonferenzen täglich

Der Online-Unterricht läuft in Bretten weitestgehend störungsfrei

Mit der digitalen Lernplattform Moodle gibt es in Bretten – anders als in den größeren Städten in der Region – bislang kaum Probleme. Lediglich am ersten Schultag kam es in den Schulen vereinzelt zu Einschränkungen.