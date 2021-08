Der Tierpark Bretten ist seit Lockdown-Ende ein Besuchermagnet

Einmal den Alpakas in der Frisur wühlen, den Zebras ganz tief in die Augen schauen und natürlich Ziegen füttern: Das kann man im Tierpark Bretten. Durch die Pandemie ist ein ganz neues Gleichgewicht entstanden.

Gleich nach dem ersten Tor beginnt im Tierpark Bretten die Wuselzone: Die Ziegen mustern jeden neuen Besucher. Hat der wohl was zu futtern? Nein? Ist das eine Futtertüte? Nein? Aber könnte da in der Tasche eine Futtertüte sein? Wir untersuchen das mal.

So in etwa ist das zu verstehen, was die Ziegen auf den ersten Metern im Tierpark treiben. Es ist nicht, als müssten die großen und kleinen Tiere hungern. Heu und Wasser können sie den ganzen Tag haben. Aber die Leckerlis, die viele Besucher von der Kasse mitbringen, sind für sie dann doch ein sehr beliebtes gesundes Plus.

Die Ziegen haben in dieser Mixed Zone natürlich einen Vorteil. Sie kennen die Szene auswendig. Für kleine Besucher ist das spannend, aber im ersten Moment für manche auch ein bisschen einschüchternd. Noah und seine Schwester Leni brauchen aber nicht lang. Bald trauen sie sich näher an die Tiere, ermutigt von Laura und Andi Burkart, ihrer Tante und ihrem Onkel. Nach wenigen Minuten streichelt Noah ohne Scheu eine Ziege. Kind und Tier gefällt’s.