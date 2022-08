Weinbau in der Region macht Strukturwandel durch

„Es kann nicht sein, dass ich immer mehr arbeiten muss, um nicht weniger zu verdienen“, sagt Gerd Schäfer. Er weist damit auf die seit Jahren steigenden Betriebskosten hin, gleichzeitig bleiben zusätzliche Einnahmen aus. Schäfer ist Weinbauer und Vorsitzender von Amthof 12-Weingärtner Oberderdingen-Knittlingen kennt deshalb die Situation genau.

Obwohl viele Oberderdinger Rebhänge in den 50er Jahren Bestandteil einer Flurbereinigung wurden und ein gutes Wegenetz besteht, gibt es insbesondere im Bereich Horn und Bergwald noch viele aufwändig zu bearbeitende Flächen.

Steile Hänge, malerische Weinbergmauern und schöne Ausblicke über die Reben prägen diesen Teil von Oberderdingen, dem sich zum Bernhardsweiher hin ein Landschaftsschutzgebiet anschließt.

Thomas Nowitzki setzt sich als Oberderdingens Bürgermeister für Landschaftsbild ein

Für Oberderdingens Bürgermeister Thomas Nowitzki hat die Erhaltung dieses typischen Landschaftsbildes einen hohen Stellenwert. Die Gemeinde hat inzwischen auf der Gesamtgemarkung Rebflächen von mehr als fünf Hektar im Besitz, die in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde für notwendige Ausgleichsmaßnahmen für ausgewiesene Baugebiete genutzt werden.

„Die Weingüter und Besenwirtschaften mit dem Amthof und einem historischen Ortskern ziehen seit Jahrhunderten Tagestouristen nach Oberderdingen. Diese Kombination in Verbindung mit der Natur ist dafür ausschlaggebend“, sagt Nowitzki.

Aber gerade ein Teil dieser Fläche ist nur bedingt für eine umfassende mechanische Bearbeitung tauglich. Bei einem Preis von im Schnitt 70 Cent pro Kilogramm abgegebenen Trauben bei den regionalen Genossenschaften suchen insbesondere jüngere Winzer nach einer Alternative.

Strukturwandel im Weinbau Vorschriften beim Weinbau: Der gewerbliche Weinbau gehört zu den am stärksten reglementierten Bereichen der Landwirtschaft. Auszugsweise seien einige Regeln genannt: Reben dürfen nur auf besonders ausgewiesenen Flächen gepflanzt werden, sofern dafür Pflanzrechte vorliegen. Es dürfen nur Sorten angepflanzt werden, die gemäß Verordnung zugelassen sind. Die Höchsterträge pro Hektar und den Mindestalkoholbestand sind reglementiert. Eine Fülle von Dokumentationspflichten über Erntemengen und Kellerbestände sind zu beachten. Pflege des Weinbergs: Wer einen Weinberg besitzt muss diesen pflegen oder roden. Einerseits schadet die einsetzende Verbuschung dem typischen Landschaftsbild und kann somit schädlich für den Tourismus sein. Andererseits geht von solchen Flächen eine Gefahr für die benachbarten Weinberge aus. Pilzkrankheiten und tierische Schädlinge, inklusive der Reblaus, können sich leichter auf die Nachbargrundstücke verbreiten. Das Landwirtschaft- und Landeskulturgesetz Baden-Württemberg verlangt dazu ein Minimum an ordnungsgemäßer Pflege – nicht nur für Rebflächen - einmal im Jahr.

Diese sehen sie überwiegend in einer effizienten technischen Bearbeitung von Weinbergen einschließlich der maschinellen Weinernte. Bei der Rebbegehung Anfang Juni beim Derdinger Horn fand der Weinbauberater beim Landwirtschaftsamt Bruchsal, Tim Ochsner, dazu klare Worte: „Eine wirtschaftliche Bearbeitung eines Teils der Flächen mit hoher Neigung ist praktisch nicht möglich. Die Auszahlungspreise der regionalen Genossenschaften decken die anfallenden Kosten nicht.

Wenn die Winzer den Aufwand kritisch hinterfragen, müssten sie sich zwangsläufig einer alternativen Bewirtschaftungsmethode wie dem Modell des Minimalschnitts zuwenden. Auch unter Sicherheitsaspekten sind Teile der Flächen als grenzwertig einzustufen und könnten auf mittlere Sicht aus der Bewirtschaftung als Weinberge ausscheiden.“

Fachleute nennen einen Arbeitsaufwand von an die 300 Stunden pro Hektar in der klassischen Reberziehung, gegenüber an die 60 Stunden im sogenannten Minimalschnitt. Minimalschnitt bedeutet Verzicht auf den starken Rückschnitt der Rebe im Spätjahr auf ein bis zwei Ruten und den maschinellen Schnitt der Laubwand.

Jährlich scheiden viele regionale Winzer aus der Produktion aus

Dass im Moment der Weinbau in der Region einen schleichenden Strukturwandel erlebt, wird so nicht gleich offensichtlich. Jährlich scheiden viele ältere Winzer aus der Produktion aus, da sie keine Nachfolger haben.

Da bisher die Flächen von den noch verbliebenen Betrieben übernommen wurden, war das nicht zu erkennen, bestätigt Rudolf Meel, Vorsitzender der Winzergenossenschaft Kürnbach. „In Kürnbach gibt es praktisch keine brachliegenden Weinberge“, stellt er fest. Eine nachhaltige wirtschaftliche Nutzungsalternative für freiwerdende Rebflächen sieht er nicht.