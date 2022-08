Deshalb haben viele Kastanienbäume in Bretten im Sommer braune Blätter

Wie ich erst gelesen habe, existieren noch keine effektiven Fressfeinde gegen die Kastanienminiermotte. Laut dem Nabu ist sie erst kurz in Mitteleuropa heimisch. Wir können nicht viel Erfolgversprechendes tun. Spritzen wollen wir nicht, weil das auch andere Insekten beeinträchtigt. Man kann Nistkästen für Meisen anbringen, die Miniermotten fressen, und Pheromonfallen, also Fallen mit Sexuallockstoffen aufstellen oder Leimringe anbringen. Aber nichts ist richtig effektiv. Man kann auch das befallene Laub einsammeln und sollte es am besten verbrennen. Aber das ist kaum flächendeckend möglich, weil es zu viel Zeit und Arbeitskraft bindet. Wirksam ist das Laubsammeln schon, aber es muss jährlich wiederholt werden und dann bleiben trotzdem ein paar Blätter liegen, in denen die Motten überwintern. Treiben die Bäume dann aus, kommen auch die Motten wieder.