Eigene Entscheidungen treffen

Diakoniepreis für Mitbestimmung: Kindergarten „Regenbogen“ in Flehingen schafft es in Endauswahl

Das Diakonische Werk der Landeskirche in Baden zeichnet Kindergärten aus, in denen Kinder mitbestimmen können. In die Endauswahl hat es auch eine Einrichtung in Flehingen geschafft.