Arbeiten beginnen am Karlsruher Dreieck

Die Bundesstraße 35 in Bretten wird für Jahre zur Dauerbaustelle

Am Karlsruher Dreieck geht es los: Noch in diesem Jahr beginnt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit der Sanierung des Knotenpunkts der B35 mit der B293 bei Bretten. In den folgenden Jahren geht es gleich weiter.