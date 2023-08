Schaubude weckt wohliges Schaudern bei Brettener Kindern

Jahrmarktmusik mit leise kratzenden Begleitgeräuschen, wie von einem Grammofon, dudelt im Hintergrund. Waffelduft hängt in der Luft, und an der Wäscheleine zwischen einem hölzernen Vehikel und einem Baum weht Wäsche im Wind. Der Himmel über dem Brettener Stadtpark reißt wie für die Vorstellung auf - und bald das junge Publikum seine Augen.

Die Kinder trudeln ein, setzen sich auf Jacken und ins Gras. Schaustellerin Katharina kratzt sich am Kopf und zieht eine Schnute, wohl wissend, dass sie schon vor Beginn unter Beobachtung steht. Die Kinder sind wachsam. Rund 100 sind gekommen.

Die ausgebildete Theaterschau- und Maskenspielerin schleppt einen schweren ledernen Koffer nach vorn, stellt ihn senkrecht auf und haut mächtig drauf. Jetzt sind auch Eltern und Großeltern auf den Bierbänken im hinteren Rund aufmerksam dabei.

Von Monstern und Sensationen im Brettener Park

Die Clownin stemmt die Hände in die Hüften, schaut streng in den Kreis und verschwindet hinter dem Wagen.

Als sie wieder auftaucht, ist sie eine andere. Ihr Gesicht weiß getüncht, die Haare ergraut, springt sie auf den Wagen und kündigt unter ihrem Zylinder durch ein riesiges, blechernes Megafon krächzend „Monster und Sensationen“ an.

Die Rüschen ihres Mantels flattern um ihre Beine, als sie einen Krug präsentiert: Das Überbleibsel eines „gefährlichen Menschenfressers“, sagt sie und dehnt die Worte. Die Kinder hängen an ihren Lippen. Ihr Applaus ist noch vorsichtig, als wüssten sie nicht recht, was sie erwartet.

Punkt für die Clownin. Eine Attraktion später erweckt sie Prinzessin La Perla zum Leben, eine kleinwüchsige mit blonder Perücke. Ihr riesiger, rot geschminkter Mund singt glockenhell vom Heimatland, in dem Katharina sie kaufte für ihre Schaubuden-Tour.

„Bald kommt der Tag, an dem ich mein Land wiedersehen mag“, singt die Prinzessin. Das Mitleid des Publikums ist ihr sicher.

Das ist nichts für Angsthasen und Hosenscheißer. Katharina Witerzens

Inhaberin der Schaubude der Kuriositäten

Den Lippenstift hat sie grob und schräg angesetzt. Nun verleiht er ihrem Gesicht etwas leicht Spöttisches. Sie rekrutiert einen Jungen aus der ersten Reihe als Trommler. Die Kinder klatschen im Rhythmus mit, während Katharina hinter dem Wagen verschwindet.

Nun präsentiert sie ein Netz mit „Federvieh“ darin. Sie schnüffelt daran und wendet sich ab, schüttelt sich wie angewidert.

„Das ist nichts für Angsthasen und Hosenscheißer“, ruft sie in tiefem Brustton. Das laute Lachen mancher Kinder vertreibt in den Gesichtern einiger anderen den bangen Ausdruck.

Als Katharina kaum Reaktion auf ihre Ankündigung eines „huuuuuh, garstigen Tiermenschen“ erhält, rollt sie das Plakat wieder ein und sagt schlicht: „Nochmal von vorn.“

Jetzt rufen Kinder „Huuuu“ und „Ohhhhh“, sodass nach furchterregendem Ketten-Gerassel und Gezeter aus dem Holzwagen der angekündigte Tiermensch auftaucht.

Der Tiermensch mit Hühnerfüßen ist der gruselige Höhepunkt

Zitternde Hühnerfüße anstelle der Hände und ein erstarrtes Bleich-Gesicht machen nicht nur die Allerkleinsten gruseln. Zwei Babys weinen. Eine Mama flüstert ihrem Kind zu: „Sie hat sich nur verkleidet. Das ist die Frau. Sie ist nur verkleidet.“

Katharina kennt diesen Moment aus anderen Vorstellungen. Als sie wieder mit Rüschenmantel und Zylinder hinter dem Wagen hervorkommt, rufen die Kinder ihr im Chor entgegen: „Das warst du“ und „du hast dich nur verkleidet.“

Mit ihrer Stimmlage, ihrem Ton gibt sie ihnen recht, obwohl sie ein lang gezogenes „Neiiiin“ erwidert. Gelächter löst alle Spannung.

Die One-Woman-Show endet mit der Papier-Künstlerin „Ching Chan Fu“. Sie reißt Herzen und Schmetterlinge aus dem Papier, lässt diese fliegen und lässt es vom Wagen schneien. Einige Kinder springen auf, rennen den Flocken hinterher und das Gruseln ist vergessen.

Was bleibt ist ein Eindruck von Zauber, einer Auszeit mit Fantasie-Gestalten und seltsamen Phänomenen. Ganz dicht am Publikum hat Katharina Witerzens ihre Zuschauer in eine andere Welt entführt.

Ihre zweite Vorstellung beginnt zwei Stunden später. Die 46-Jährige setzt ihre Tochter auf die Rollenrutsche - nochmal.

Hauptberuflich ist die Künstlerin aus Celle mit diesem und weiteren Projekten unterwegs, deutschlandweit, unter anderem mit ihrem Ensemble La Poesia.

Service An diesem letzten Wochenende bietet die Veranstaltungsreihe Sommer im Park in Bretten noch Musik an diesem Freitag mit den Funky Valentines ab 20 Uhr und am Sonntag mit der Brettener Band „The Bluesmen“ ab 18 Uhr. Mehr zum Programm gibt es online hier.