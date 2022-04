Die letzte Telefonzelle in Oberderdingen verschwindet

Rund 100 Jahre gab es sie in fast jedem Ort: Die Telefonzellen. Doch mittlerweile sind sie ein Auslaufmodell. In Oberderdingen wird die letzte jetzt abgebaut.

In Oberderdingen baut die Telekom im Laufe des Jahres die letzte öffentliche Telefonzelle ab. Dieser Akt markiert das Ende einer Ära. Denn rund 100 Jahre lang gab es Telefonzellen nahezu in jedem Ort und in jeder Stadt. In Sulzfeld und Zaisenhausen, der kleinsten Gemeinde im Landkreis Karlsruhe, gibt es schon seit geraumer Zeit keine Telefonzellen mehr.

Grund dafür sei der fehlende Umsatz, wie die Pressesprecherin der Deutschen Telekom, Katja Werz, mitteilt. Dies sei für das Unternehmen ein Indiz, dass kein Wunsch mehr nach einem öffentlichen Telefon bestehe. Dementsprechend werde nun die letzte verbliebene Telefonzelle in Oberderdingen abgebaut, „wenn der Umsatz länger in keinem Verhältnis mehr zur Nutzung steht“.

Kosten für die Telekom fallen in Form von Stromrechnungen, Standortmiete und Wartung an. Aktuell sind bundesweit rund 14.000 öffentliche Telefone in Betrieb. Vor 30 Jahren waren es nach Unternehmensangaben noch 120.000. „Die Nutzung hat in den vergangenen Jahren stark abgenommen“, sagt Werz.

Die Telefonzelle ist ein Auslaufmodell

Die Zahlen zeigten der Telekom, dass die Telefonzelle für die Bevölkerung ein Auslaufmodell sei. Vielmehr sei es selbstverständlich, ein Mobiltelefon zu benutzen. Folglich habe die Telekom sogenannte „Telekom HotSpots“ eingerichtet an öffentlichen Telefonstellen: Ungefähr 2.000 Stationen sind mit WLAN ausgerüstet. Werz erklärt, dass sich diese über einen Standort-Finder ausfindig machen lassen.

Dabei hat die Telefonzelle in Deutschland eine lange Geschichte, wie Werz im Telekom-Blog schreibt: 1881 wurde demnach in Berlin das erste „Fernsprechkiosk“ eingerichtet. Mit dem Münzfernsprecher 1899 konnten auch Menschen ohne Festnetzanschluss telefonieren.

Um 1920 waren öffentliche Telefonzellen und Fernsprecher in jeder Stadt gängig. Seit dem 1. Dezember 2021 ist durch eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) die Universaldienstleistung jedoch entfallen. Diese setzte voraus, dass ein Zugang zu den öffentlichen Telefondiensten gewährleistet sein muss.

Telefonzellen werden nicht komplett verschwinden

Ganz werden die öffentlichen Telefonstellen trotzdem nicht abgeschafft: Wie Werz berichtet, bleibt eine „bedarfsgerechte“ Versorgung an Bahnhöfen, Flughäfen oder auf Messegeländen bestehen.

Werz sagt, dass die Kunden mit ihrem Nutzungsverhalten die „Architekten des Telefonzellen-Netzes sind“. Vielerorts werden ausrangierte Telefonzelle mittlerweile anderweitig genutzt. Zahlreiche Gemeinden bauen offene Bücherschränke daraus. Und auch so manch findige Privatleute haben Verwendung dafür: etwa als Mini-Tonstudio oder als Dusche.