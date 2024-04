Die Schach AG an der Schillerschule in Bretten feiert Erfolge

Die Schach-AG an der Schillerschule in Bretten nimmt an der deutschen Schulschach-Meisterschaft teil. Viele Schüler haben eine Fluchtgeschichte.

In den Räumlichkeiten der Schillerschule in Bretten trifft sich zweimal wöchentlich nach Unterrichtsende die Arbeitsgemeinschaft Schach. 30 Schülerinnen und Schüler lauschen dann den Instruktionen von Mathematiklehrer Pavel Rosenblum und messen ihre geistigen Kräfte auf den 64 Feldern eines Schachbretts.

Brettener Schule feiert große Erfolge bei Turnieren

Jüngst feierte die AG große Erfolge bei Schachturnieren. So gewann eine Mannschaft aus den sechs besten Spielern die Bezirksmeisterschaft. Es folgten siegreiche Teilnahmen an der nordbadischen und der badischen Meisterschaft. Nun treten die Schüler Alin, Rachata, Tudor, Mykhailo, Illia und Maksym bei der deutschen Schulschachmeisterschaft in Osnabrück an.

Was vor zwei Jahren als kleine Gemeinschaft mit wenigen Teilnehmern begann, hat sich unter der Leitung Rosenblums zu einem Zentrum des Denksports und der Integration entwickelt. Denn an der AG nehmen viele Schülerinnen und Schüler mit Fluchtgeschichte teil. So stammen 15 AG-Teilnehmer aus der Ukraine.

15 AG-Teilnehmer stammen aus der Ukraine

„In der AG geht es nicht nur um Schach. Für viele ist das auch eine zweite Heimat geworden“, sagt Konrektorin Ulrike Sommer. Zu Beginn hätten sich nur eine Handvoll Schüler für das königliche Spiel interessiert. Doch mit der Zeit wuchs die Gruppe stetig an. Leiter Rosenblum, der fließend Russisch spricht, sei für viele Jugendliche ein wichtiger Anlaufpunkt geworden. Heute kämen Jugendliche mit unterschiedlichem sozialen und kulturellem Hintergrund zusammen, um gemeinsam Schach zu spielen.

Nicht wenige hätten Vorbereitungsklassen besucht, bevor sie in die Regelklassen der Schillerschule kamen. „Das sind wichtige Schritte hin zur besseren Integration“, ist Ulrike Sommer überzeugt.

Für Mathematiklehrer ist Schach-AG ein Herzensprojekt

Für Pavel Rosenblum ist die AG ein Herzensprojekt. „Schon als Kind habe ich Schach gespielt. Das weitergeben zu können, ist wirklich schön“, erzählt der 41-Jährige. Immer mittwochs gibt er seinen Schachlehrlingen Nachhilfe in der Spieltheorie.

Mir ist es wichtig, dass sich meine Schüler verbessern. Pavel Rosenblum

Lehrer und Leiter der Schach-AG

Donnerstags wird dann intensiv geübt. „Mir ist es wichtig, dass sich meine Schüler verbessern. Viele haben Talent“, so Rosenblum, der wie zwölf seiner Schüler auch Mitglied im Schachclub Bretten ist.

Noch bis zum 30. April wird die deutsche Meisterschaft ausgetragen. „Dass wir so weit kommen, hätten wir nicht gedacht“, sagt der 15-jährige Illia. Am Schach reize ihn, dass Glück keine Rolle spiele.

Man muss viel nachdenken, gerade wenn eine Partie schwierig wird. Rachata

Teilnehmer an Schach-AG

„Man muss viel nachdenken, gerade wenn eine Partie schwierig wird. Aber das finde ich fast schon entspannend“, berichtet Rachata. Der 17-Jährige freut sich auf die Teilnahme. „Ich glaube, dass wir den Titel holen können“, bekennt er. Sein Mannschaftskollege Alin Valentin schließt sich dem an. „Wir holen uns die Meisterschaft!“, meint der 16-Jährige.

Starkes Mädchenteam im Aufbau

Pavel Rosenblum möchte das Projekt Schach-AG in jedem Fall weiterführen. Aktuell entwickle sich auch ein starkes Mädchenteam. „Ich möchte professionell weitertrainieren und die Kinder für Schach begeistern“, so Rosenblum.