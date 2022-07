Mittelalterliches Fest

Die schönsten Bilder vom Peter-und-Paul-Fest: Lagerleben mit Gauklern, Narren und Spielleuten

Viele Besucher strömten am Samstag auf das Peter-und-Paul-Fest in Bretten. Es war Einiges geboten. Eins der Highlights war das Lager in Brettheim. Was vom Schwein verwertbar ist, wurde dort gekocht, gebraten und gegart. Und die tapferen Mannen rüsteten zur Schlacht gegen Ulrich von Württemberg. Hier eine Auswahl der schönsten Bilder.