So sieht in Bretten aktuell der Wohnungsmarkt aus

Bretten hat sich für die Zukunft die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum vorgenommen. Und in der Digitalisierung sieht sich die Stadt auf einem guten Weg.

Wohnraum ist auch in Betten ein knappes Gut, die Nachfrage gerade nach bezahlbarem Wohnungen ist enorm. Deshalb hat besonders die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle Menschen für die Verwaltung und den Gemeinderat der Großen Kreisstadt auch in der Zukunft höchste Priorität.

Exemplarisch zu nennen sind hier die Projekte im Wannenweg, wo jüngst die Städtische Wohnungsbau GmbH die ersten 17 der dort entstehenden 34 sozial geförderten Wohnungen ihrer Bestimmung übergeben hat. Auch in der Kleiststraße wurden zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 22 Wohneinheiten realisiert.

„Die Wohnungsbau GmbH agiert aktiv und baut im Rahmen ihrer Möglichkeiten“, unterstreicht Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) die Wichtigkeit der städtischen Tochtergesellschaft, die in der Gemeinderatssitzung am Dienstag den Abschluss für das Geschäftsjahr 2021 vorgelegt hat – mit einem erfreulichen Ergebnis.

Die Wohnungsbau GmbH legt Zahlen im Überschuss vor

Die Wohnungsbau GmbH hat das Jahr 2021 mit einem Überschuss in Höhe von rund 976.595 Euro beendet. Erträgen in Höhe von rund 4,6 Millionen Euro stehen Aufwendungen in Höhe von knapp 3,6 Millionen Euro gegenüber.

Wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht, resultiert dieser satte Gewinn „aus anteiliger Vermietung der Wohncontainer Ruit, erhaltene Mietzuschüsse und niedrigere Instandhaltungskosten“. Durch Wohnungsverkäufe wurden zudem Einnahmen in Höhe von rund 690.700 Euro generiert.

Die Bilanzsumme der Wohnbau GmbH hat sich demnach zum Stichtag 31. Dezember 2021 um 4,2 Millionen Euro auf nunmehr 31,3 Millionen Euro erhöht.

Durch den erwirtschafteten Jahresgewinn wächst das Eigenkapital auf der Passivseite auf gut 11,6 Millionen Euro an. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind dagegen um rund 1,9 Millionen Euro auf nun rund 15,4 Millionen Euro gestiegen.

„2021 war für die Wohnungsbau GmbH ein erfolgreiches Jahr. Allerdings wird das gute Ergebnis durch Einmal-Verkäufe beeinflusst, das darf man nicht vergessen. Die Wohnungsbau GmbH erfüllt ihre Arbeit vorbildlich“, erklärte CDU-Stadtrat Kurt Dickemann, fügte aber mahnend an: „Sorgen machen mir die generellen Preissteigerungen und die teure Energie. Es ist unsere Pflicht, dass wir nachhaltig und CO 2 -bewusst bauen.“

„Auf dem hiesigen Wohnungsmarkt spielt die Wohnungsbau GmbH eine sehr große Rolle. Die Gesellschaft hat rund 500 Wohnungen in ihrem Besitz – und das ist richtig so. Denn die private Wirtschaft könnte es gar nicht leisten, den bezahlbaren Wohnraum, den wir dringend benötigen, bereitzustellen“, ergänzte SPD-Fraktionschef Edgar Schlotterbeck.

Der Stadtrat Markus Gerweck stellte für die Freie Wähler Vereinigung (FWV) fest: „Ihren ureigensten Zweck, nämlich die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, erfüllt die Wohnungsbau GmbH.“

Umsetzung der Brettener Digitalstrategie schreitet voran

Auf einem guten Weg sieht sich die Stadt Bretten daneben auch in Sachen Digitalisierung. „Bretten ist bei der Umsetzung der Digitalstrategie schon gut vorangekommen. Allerdings dürfen wir uns darauf nicht ausruhen“, sagte Grünen-Stadträtin Ira Zsarina Müller mit Blick auf den im Jahr 2019 beschlossenen kommunalen Digitalplan mit dem Titel „Digitalisierung@Bretten – Bretten startet durch“.

Den Stand der im Rahmen dieser Strategie bislang umgesetzten Maßnahmen präsentierte Siegfried Weber, zuständig für das Dokumenten- und Digitalisierungsmanagement, dem Ratsgremium.

Weber verwies dabei unter anderem auf den sehr weit fortgeschrittenen Glasfaserausbau in der Kernstadt sowie in den Stadtteilen Diedelsheim, Gölshausen, Rinklingen, Ruit und Sprantal.

Aktuell sei man dabei, so Weber weiter, das Angebot der digitalen Dienstleistungen sukzessive auszubauen. Im Moment können Brettener Bürger über die Homepage der Stadt sowie über das Serviceportal BW bereits 40 solcher Leistungen – etwa An- und Abmeldung von Gewerbe – nutzen.

„Man sieht, wir waren nicht untätig“, meinte OB Wolff, stellte aber auch klar: „Wir sind immer bestrebt, noch besser zu werden.“