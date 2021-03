Diebesduo bricht in Brettener Garagen ein

In Bretten sind zwei unbekannte Diebe in der Nacht zum Sonntag, 07. März, in Garagen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei, öffneten sie in mehreren Wohngebieten unverschlossene Garagen und Fahrzeuge, um daraus Wertgegenstände zu stehlen.

Aus einer Garage wurde ein E-Bike gestohlen, das einen Tag später wieder aufgefunden wurde. In einem Fall wurde das Dach eines Cabrios aufgeschlitzt und das Fahrzeug geöffnet.

Bislang haben sich 11 Geschädigte bei der Polizei gemeldet. Die Diebe wurden an drei Wohnhäusern durch Überwachungskameras aufgenommen.

Bei den Tätern könnte es sich um 20 bis 25 Jahre alte Osteuropäer handeln, so die Polizei. Ein Täter ist schlank, ca. 180 Zentimeter groß und hat einen auffallenden, tänzelnden Gang. Der zweite Täter hat eine untersetzte Figur. Er trug Badesandaletten mit weißem Nike-Emblem und ein helles Kapuzenshirt mit dem Aufdruck „Puglia 72“ auf der Kapuze.