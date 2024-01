Nicht nur Weihnachten und Silvester sind vielerorts traditionsbehaftet, auch der Start in ein neues Jahr geht in etlichen Kommunen mit einer teilweise jahrzehntelangen Tradition einher. So läuten – wenn nicht gerade eine Pandemie das Leben nahezu vollständig zum Erliegen bringt – die Große Kreisstadt Bretten und einige Umlandgemeinden mit einem offiziellen Neujahrsempfang das neue Jahr ein.

Die jeweiligen Rathauschefs nutzen diese Veranstaltung, zu der stets auch die Bevölkerung eingeladen ist und bei der die obligatorische Neujahrsbrezel und ein Glücksschwein nicht fehlen dürfen, um auf die vergangenen zwölf Monate zurückzublicken und einen Ausblick auf das neue Kalenderjahr und die anstehenden vermeintlich wichtigsten Themen zu wagen.

Ein Thema bei den meisten Neujahrsempfängen wird sicherlich die Kommunalwahl sein, die in Baden-Württemberg am 9. Juni stattfindet. An diesem Tag, an dem auch die Europawahl durchgeführt wird, werden in den neun Brettener Stadtteilen zudem die Ortschaftsräte neu gewählt.

Brettener Neujahrsempfang am 14. Januar in der Stadtparkhalle

Der Brettener Neujahrsempfang findet 2024 wieder am zweiten Januarwochenende statt. Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) lädt am Sonntag, 14. Januar, um 11 Uhr in die Stadtparkhalle ein, nachdem im Vorjahr der traditionelle Neujahrsempfang pandemiebedingt ausgefallen war. Dafür gab es Mitte März die Veranstaltung „Treffpunkt Rathaus“, die bei der Bevölkerung großen Anklang fand.

Musikalisch wird der diesjährige Neujahrsempfang vom Musikverein „Harmonie“ Bauerbach umrahmt, zudem werden die Sternsinger der katholischen Seelsorgeeinheit Bretten Walzbachtal mitwirken.

Ich freue mich wieder auf interessante Gespräche in entspannter und zwangloser Atmosphäre. Markus Rupp

Bürgermeister von Gondelsheim

Den Anfang bei den Neujahrsempfängen macht die Gemeinde Gondelsheim. Dort findet am Freitag, 5. Januar, ab 18 Uhr auf dem Rathausplatz die traditionelle Neujahrsbegegnung statt. „Ich freue mich wieder auf interessante Gespräche in entspannter und zwangloser Atmosphäre. Denn das macht den Charme dieser Veranstaltung aus“, betont Bürgermeister Markus Rupp (SPD).

Am Dreikönigstag (Samstag, 6. Januar) geht um 15 Uhr in der Aschingerhalle der Neujahrsempfang der Stadt Oberderdingen über die Bühne. Neben einer Ansprache von Bürgermeister Thomas Nowitzki (CDU) hält der Verleger, Autor und Museumsleiter Jeff Klotz einen Vortrag mit dem Titel „Klöster, Marktflecken, Handelsort – Oberderdingens langer Weg zur Stadt“. Für die musikalische Umrahmung zeichnet in diesem Jahr der Musikverein Flehingen verantwortlich.

Traditionell richtet auch die SPD Bretten zusammen mit der SPD Karlsruhe-Land am 6. Januar ihren Neujahrsempfang aus. Um 11 Uhr spricht dort unter anderem der Europaabgeordnete René Repasi im Bürgersaal des Alten Rathauses. Als Ersatzkandidat war der gebürtige Karlsruher im Februar 2022 in das Europaparlament nachgerückt, nachdem Evelyne Gebhardt ihr Mandat niedergelegt hatte. Für die kommende Europawahl ist der 44-Jährige, der seit 2018 Mitglied des Präsidiums und des Landesvorstands ist, der Spitzenkandidat der SPD Baden-Württemberg.

Nicht nur die Brettener SPD veranstaltet einen Neujahrsempfang, traditionell beginnt auch der SPD-Ortsverein Sulzfeld-Zaisenhausen das neue Jahr in festlichem Rahmen. Wie die Vorsitzende Rolf Becker auf der Homepage des Ortsvereins schreibt, geht der Neujahrsempfang der Sozialdemokraten aus Sulzfeld und Zaisenhausen am Sonntag, 4. Februar, über die Bühne. Gastredner in der Sulzfelder Ravensburghalle wird dann Kurt Beck, von 1994 bis 2013 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und von 2006 bis 2008 SPD-Bundesvorsitzender, sein.

In Bretten richtet mit Bündnis 90/Die Grünen eine weitere Partei einen Neujahrsempfang aus. Das sogenannte Neujahrstreffen der Brettener Grünen findet am Sonntag, 28. Januar, um 11 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus im Stadtteil Dürrenbüchig statt. Neben der Landtagsabgeordneten Andrea Schwarz, Fraktionschef Otto Mansdörfer und dem Sprecher des Ortsvorstands, Thomas Holland-Cunz, wird Andre Baumann, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, bei der Veranstaltung sprechen.

Im vergangenen Jahr war Landesverkehrsminister Winfried Hermann als Gastredner in die Melanchthonstadt gereist und hatte die Anwesenden darüber informiert, dass der vor allem von den Grünen geforderte Bau einer Fahrradbrücke, die zwischen Großvillars und Bretten beim Bau eines Radwegs entlang der Landstraße 1103 entstehen soll, Realität werde.