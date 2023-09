Der Vollblutmusiker bildete sich unter anderem an der Popakademie in Mannheim weiter. Wieso er nie bereut hat, sich der Kindermusik verschrieben zu haben.

Kindermusik muss nicht kindisch sein. Das zeigen die musikalisch anspruchsvollen Lieder mit witzigen und kindgerechten Texten von Dirk Knauer. In diesem Jahr feiert er das 20-jährige Bestehen seiner Kinder-Show-Band „Dirk & wir“. Der Flehinger ist seit seiner Kindheit begeisterter Musiker. „Ich lernte bei verschiedenen Musikern und bildete mich später noch an der Popakademie in Mannheim weiter“, erzählt der 55-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung.

Ob Schulband, Rockband, Big Band, Tanz- oder Partymusik: Dirk Knauer ging verschiedene musikalische Wege. Seine Bestimmung fand er schließlich vor 20 Jahren. Seit dieser Zeit macht er ausschließlich Musik mit und für Kinder und Familien.

„Ich war 2003 mit meinen Gitarrenschülern auf der Bühne des bekannten Musikers Rolf Zuckowski, der ja viele Kinderlieder geschrieben hat. Er motivierte mich dazu, weiterhin mit Kindern Musik zu machen“, erinnert sich Knauer. Seit dieser Zeit hat er mehr als 100 Lieder für Kinder und Familien komponiert. Mit seiner Kinder-Show-Band „Dirk & wir“ tritt er regelmäßig auf. Seine Frau Daniela übernimmt alle organisatorischen Tätigkeiten.

„Jedes Kind, das im Laufe der Jahre in der Band mitgemacht hat oder noch dabei ist, interpretiert Lieder neu. Durch die einzigartigen Charaktere, Stimmen und Bühnendarbietungen ist auch für mich jeder Auftritt neu, spannend und anders“, erzählt Dirk Knauer.

Inspiration findet sich in ganz Alltäglichem

Es sind Alltagssituationen, die den Liederschreiber inspirieren. „Für mich gibt es dort Geschichten, die ich ausbauen kann“, sagt der Komponist. Er bietet auch Projekte an Grundschulen an und studiert mit den Kindern Lieder ein. Diese führt er mit den Kindern vor deren Familien und den Lehrern auf. Ihm sei aufgefallen, dass leistungsschwächere Schüler in der Musik über sich hinauswachsen können. „Kinder finden ihren Weg und Platz in der Musik – und es wäre schön, wenn sie in diesem Bereich gefördert würden“, sagt Knauer. Er bemerkt das größere Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten, das die Kinder durch ihre Auftritte entwickeln.

Zum Bandjubiläum gibt er ein Konzert mit den besten Liedern von 2003 bis 2023 aus 20 Jahren „Dirk & wir“. Neben Bassist Clemens, Schlagzeuger Elias und Dirk Knauer als Gitarrist werden zehn Kinder auftreten. „Es wird auch weihnachtlich und mein Gitarrenschüler Noan wird als Solist auf der Bühne stehen“, verrät Dirk Knauer. Ob „Ich und meine Gitarre“ oder „Am ersten Advent“, die Zuhörer erwartet viel Abwechslung.

„Man wird in der Musikbranche oft belächelt, wenn man mit Kindern zusammenarbeitet. Ich bin aber froh, dass ich diesen Weg gegangen bin“, sagt Knauer. Er hoffe, in fünf Jahren ein weiteres Jubiläum von „Dirk & wir“ feiern zu dürfen.