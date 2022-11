Diskussionsrunde im Schwimmbecken

Es gibt bestimmt schönere Aufgaben für einen Bürgermeister, als Bürgerinnen und Bürger durch ein marodes städtisches Gebäude führen zu müssen. Doch am Samstagmittag hatte Brettens Bürgermeister Michael Nöltner (CDU) genau einen solchen Termin hinter sich zu bringen. Drei Gruppen berichtete Nöltner zusammen mit Bauamtsleiter Fabian Dickemann von den Problemen und Sanierungslücken in der Diedelsheimer Grundschule. Viele Eltern waren mit ihren Kindern zum Besichtigungstermin gekommen. Und auch sonst war das Interesse der Diedelsheimer an der sanierungsbedürftigen Schule und vor allem am, von der dauerhaften Schließung bedrohten, Hallenbad groß.

„Ich möchte einfach erfahren, was hier in dieser Schule konkret schiefgelaufen ist. Bislang ist mir nicht so ganz verständlich, wie die Stadt es hier soweit kommen lassen konnte, dass es durch das Dach der Turnhalle regnet und das Bad geschlossen ist“, erklärte die Diedelsheimerin Maria Hagenbucher ihre Motivation an einer der Führungen teilzunehmen. Sie habe im Diedelsheimer Hallenbad, so wie viele Hunderte auch, das Schwimmen gelernt. „Es wäre wirklich schade, wenn nicht gar fatal, wenn hier dann zukünftig kein einziges Kind mehr schwimmen lernen würde“, meinte Hagenbucher.

Die 37-Jährige ist nicht die Einzige die so denkt. Viele Teilnehmer der Führung sind unzufrieden mit dem Gebäudemanagement der Stadt. „Es kann doch nicht sein, dass unsere Kinder in einer Turnhalle Sportunterricht haben, in der durch das Dach nach jedem Regen Wasser tropft“, sagte Stefanie Schmidt. Zwei der Kinder der dreifachen Mutter gehen auf die Diedelsheimer Grundschule. „Es geht hier in meinen Augen einfach zu langsam voran. Es braucht schnelle Sofortmaßnahmen um das Dach abzudichten. Die Eimer, die das Regenwasser in der Halle auffangen sollen, sind keine Dauerlösung“, stellte Schmidt klar.

Bürgermeister Nöltner versprach das Dach so schnell es geht zu flicken. Bis eine vollumfängliche Sanierung des Dachs, der Schule oder eventuell auch des Hallenbads starten könne, werde aber noch mehr Zeit vergehen. Bauamtsleiter Dickemann stellte den Teilnehmern der Führungen die einzelnen Planungsschritte der nächsten Monate und Jahre vor. „Erst einmal muss der Gemeinderat bei der Haushaltsklausur im Januar die notwendigen finanziellen Mittel für das Vorhaben bereitstellen. Danach kann es dann an die konkrete Bestandsaufnahme, die weitere Planung, die Auftragsvergaben und schlussendlich den Bau gehen“, erklärte Dickemann. Er rechne damit das frühestens 2026 eine Generalsanierung der Grundschule und der Teilgebäude beginnen könne.

„Die Stadt tut hier was sie kann“, versicherte Bürgermeister Nöltner den anwesenden Bürgern. Diese reagierten erstmal mit Unverständnis. Inmitten des maroden und trocken gelegten Schwimmbeckens des Hallenbades wurde zur Thematik diskutiert. „Ich verstehe nicht, warum das so lange dauert“, meinte ein Diedelsheimer. Ein anderer Führungsteilnehmer kritisierte das generelle Vorgehen der Stadt beim Gebäudemanagement. „Es war doch schon seit Ewigkeiten klar, dass das hier so aussieht und dass hier saniert werden muss. Die Stadt hat es schlichtweg verschlafen hier dann auch mal etwas zu machen“, fand der Mann. Kritik am Oberbürgermeister und dessen Umgang mit dem Diedelsheimer Hallenbad und den Menschen, die sich für den Erhalt des Bades engagieren, wurde laut.

Nöltner versuchte zu beruhigen, die aktuellen Prozesse zu erklären und die Entscheidungen der letzten Jahre zu verteidigen. „Die Stadt Bretten hat in den letzten Jahren große Summen für Sanierungsprojekte bereitgestellt. Angefangen bei der Bäderwelt, bei der das Hallenbad im Übrigen auch um Schwimmfläche erweitert wurde“, berichtete der 50-Jährige. Gut zwei Drittel des Investitionshaushalts der Stadt für das Jahr 2023 würden für die Sanierung der Bildungseinrichtungen im Stadtgebiet abgestellt werden. „In den letzten Jahren wurde an vielen Brettener Schulen investiert“, fügte Nöltner an. Man habe an den richtigen Stellen priorisiert. Nun gehe es darum für die Diedelsheimer Grundschule den Weg der Sanierung zu gehen und dieser sei eben nun mal so lang, wie er ist. „Planungsprozesse und Ausschreibungen brauchen Zeit“, bekräftigte der Baubürgermeister.